Apple zapowiedziało swoją coroczną konferencję, która odbędzie się 9 września o godzinie 19:00 czasu polskiego. Wydarzenie to, jak co roku, wzbudza ogromne emocje, a głównym punktem programu będą oczywiście nowe modele iPhone’ów. W tym roku spodziewamy się premiery iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro oraz iPhone 16 Pro Max, a samo wydarzenie zostało zatytułowane "It's Glowtime", więc Apple szykuje coś... błyszczącego?

iPhone 16 (Pro) - co pokaże Apple?

Według najnowszych plotek, iPhone 16 i iPhone 16 Plus mają otrzymać nieco większe ekrany w porównaniu do swoich poprzedników. Standardowy model ma mieć ekran o przekątnej 6,1 cala, a wersja Plus 6,7 cala. Oba modele mają również zyskać nowy układ kamer, który będzie ustawiony pionowo, co ma na celu zmniejszenie wystającego modułu aparatu. Dodatkowo, oba modele mają stracić tradycyjny przełącznik wyciszenia na rzecz przycisku akcji, który zadebiutował w modelach Pro poprzedniej generacji.

iPhone 16 Pro i iPhone 16 Pro Max mają zyskać jeszcze większe ekrany, odpowiednio 6,3 cala i 6,9 cala. Największą nowością w tych modelach ma być nowy przycisk do robienia zdjęć, który ma ułatwić fotografowanie i nagrywanie w trybie poziomym. Modele Pro mają również otrzymać nowy układ A18 Pro, który zapewni jeszcze większą wydajność i możliwości w zakresie sztucznej inteligencji. Plotki sugerują również, że Apple może wprowadzić nowy system kamer z większymi sensorami oraz funkcją zoomu optycznego.

Warto również wspomnieć, że na konferencji raczej nie zobaczymy nowego iPhone SE 4. generacji. Według doniesień, Apple planuje premierę tego modelu dopiero w 2025 roku, co oznacza, że na razie musimy zadowolić się aktualizacjami w linii głównych iPhone’ów.