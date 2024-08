Zastanawiasz się nad zakupem nowego iPhone’a, ale nie wiesz, czy warto dopłacić za model Pro? Nie jesteś sam(a)! W świecie technologii, gdzie różnice między kolejnymi generacjami urządzeń bywają subtelne, łatwo się pogubić. W tym artykule rozwiejemy wszystkie Twoje wątpliwości, porównując iPhone 15 z iPhone 15 Pro. Przekonaj się, co kryje się za wyższą ceną i czy rzeczywiście warto zainwestować w droższy model.

fot. Kamil Świtalski

iPhone 15 czy iPhone 15 Pro: Czym tak właściwie się różnią (poradnik dla laika)

Każdy nowy iPhone budzi ogromne emocje, a wybór odpowiedniego modelu może wiązać się z wieloma wątpliwościami. iPhone 15 i iPhone 15 Pro na pierwszy rzut oka wydają się podobne, ale różnice między nimi mogą mieć znaczący wpływ na codzienne użytkowanie. W tym przewodniku przeanalizujemy kluczowe aspekty, takie jak design, aparat, wydajność oraz funkcje, które mogą zadecydować o tym, który model będzie dla Ciebie idealny. Niezależnie od tego, czy jesteś entuzjastą technologii, czy po prostu szukasz solidnego smartfona, ten artykuł pomoże Ci podjąć świadomą decyzję.

Cena nowego iPhone'a: Różnica 1300 zł

Pierwsza i najbardziej oczywista różnica między iPhone 15 a iPhone 15 Pro to cena. iPhone 15 kosztuje od 4699 zł, podczas gdy za iPhone 15 Pro trzeba zapłacić od 5999 zł. Są to ceny z oficjalnej strony Apple i warto nadmienić, że na kilka tygodni przed premierą iPhone'a 16, piętnastki można znaleźć w nieco lepszych cenach.

Różnica 1300 zł to nie tylko kwestia prestiżu – oba modele różnią się pod względem specyfikacji, która może mieć znaczący wpływ na codzienne użytkowanie.

Design: Lekki tytan kontra aluminium

Obudowa – iPhone 15 Pro wyróżnia się tytanową ramką, która jest nie tylko lżejsza, ale także bardziej odporna na uszkodzenia w porównaniu do aluminiowej obudowy iPhone’a 15. Choć różnica wagowa jest niewielka (171 g vs. 187 g), tytan zapewnia modelowi Pro większą trwałość.

Kolory – iPhone 15 oferuje bardziej żywe kolory, takie jak różowy, żółty, zielony, niebieski i czarny. iPhone 15 Pro stawia na stonowane, eleganckie barwy: naturalny tytan, niebieski tytan, biały tytan i czarny tytan. To wybór między zabawą kolorami a elegancją.

Action Button – iPhone 15 Pro wprowadza nowe rozwiązanie, czyli specjalny przycisk akcji, który możesz dostosować do swoich potrzeb. Możesz go użyć do uruchamiania ulubionej aplikacji czy funkcji, co jest dużym usprawnieniem w porównaniu do klasycznego przełącznika wyciszania w iPhone 15.

Wyświetlacz: ProMotion vs. Always-On Display

Oba modele mają ten sam rozmiar ekranu (6,1 cala) oraz identyczną rozdzielczość (2256 x 1179 pikseli). Jednak to iPhone 15 Pro oferuje technologię ProMotion, która dostosowuje częstotliwość odświeżania ekranu do tego, co aktualnie robisz – od 60Hz do 120Hz. Dzięki temu wyświetlacz działa płynniej, szczególnie w dynamicznych scenach, jak na przykład podczas grania. Dodatkowo model Pro ma funkcję Always-On Display, która pozwala na ciągłe wyświetlanie podstawowych informacji, takich jak godzina czy powiadomienia, bez konieczności aktywowania ekranu.

Aparat – teleobiektyw i makrofotografia

Oba modele mają główny aparat o rozdzielczości 48 MP oraz ultraszerokokątny aparat 12 MP. Jednak iPhone 15 Pro wygrywa dzięki dodatkowemu teleobiektywowi (3x zoom optyczny) oraz lepszym możliwościom w warunkach słabego oświetlenia. Tylko model Pro pozwala na robienie zdjęć makro, co jest gratką dla fanów fotografii przyrody i detali.

Wydajność: Procesor A17 Pro kontra A16 Bionic

iPhone 15 korzysta z zeszłorocznego chipsetu A16 Bionic, który jest niezwykle wydajny. Jednak iPhone 15 Pro podnosi poprzeczkę, oferując A17 Pro, który jest jeszcze szybszy i bardziej zaawansowany, zwłaszcza jeśli chodzi o sztuczną inteligencję i grafikę. Jeśli planujesz grać w wymagające gry mobilne, Pro będzie lepszym wyborem.

iPhone 15 ma 6 GB RAM, podczas gdy iPhone 15 Pro ma 8 GB RAM. Większa pamięć oznacza lepsze zarządzanie wielozadaniowością – płynniejsze przełączanie między aplikacjami i mniejsze prawdopodobieństwo spowolnienia działania telefonu.

Bateria: Nieco dłuższy czas pracy modelu Pro

Jeśli chodzi o czas pracy na jednym ładowaniu, iPhone 15 Pro również ma przewagę. Apple deklaruje, że model Pro wytrzymuje do 23 godzin odtwarzania wideo, podczas gdy iPhone 15 oferuje do 20 godzin. Różnica może wydawać się niewielka, ale dla intensywnych użytkowników każde dodatkowe minuty mogą się liczyć.

Apple Intelligence – tylko dla iPhone'a Pro

Jednym z nowych dodatków, które Apple wprowadzi wraz z iOS 18, jest pakiet funkcji opartych na sztucznej inteligencji, zwany Apple Intelligence. Niestety, będą one dostępne tylko dla iPhone 15 Pro. Warto jedna zauważyć, że w Polsce i tak mogą one nie działać, a przynajmniej jeszcze nie w tym roku. Wiąże się to z ograniczeniami prawnymi wprowadzonymi przez Unię Europejską.

Który model wybrać?

Jeśli zależy Ci na najnowszych technologiach, lepszym aparacie i dłuższym czasie pracy na baterii, warto dołożyć 1300 zł i wybrać iPhone 15 Pro. Zwłaszcza jeśli jesteś entuzjastą mobilnych gier, fotografii czy sztucznej inteligencji. Jednak jeśli nie potrzebujesz tych dodatkowych funkcji, iPhone 15 z pewnością Cię nie zawiedzie, oferując solidną wydajność i świetne wrażenia z użytkowania za niższą cenę.