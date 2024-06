Sztuczna inteligencja od Apple! Oto, co wiemy o Apple Intelligence

No i doczekaliśmy się — oto Apple Intelligence! Co potrafi AI od Apple?

Apple wchodzi z buta na rynek AI. Czym wyróżni się Apple Intelligence?

iPhone będzie potrafił ustawiać priorytet dla naszych powiadomień, usuwając wszelkie rozpraszające i mniej ważne notyfikacje. Do tego na wszystkich urządzeniach Apple Intelligence pomoże nam wygodnie pisać maile czy SMS-y — po prosty będzie naszą prawą ręką. Całe Apple Intelligence działa bezpośrednio na urządzeniu, więc nie musimy martwić się o bezpieczeństwo naszych danych.

Część danych będzie jednak przetrzymywana w chmurze, lecz prywatnej dla każdego użytkownika — i Apple stworzyło do tego specjalne serwery w oparciu o Apple Silicon. Firma obiecuje, że nigdzie te dane nie są przetrzymywane i nikt nie ma do nich dostępu — znajdują się one tam tylko po to, żeby spełnić wszystkie nasze polecenia. Widać, że Apple zależy na zaznaczeniu, że nie musimy się martwić o prywatność naszych danych.

Apple będzie również bardziej domyślne i będzie naszym prawdziwym prywatnym asystentem. System będzie wiedział o co nam chodzi, kiedy powiemy „włącz podcast który żona podesłała mi w zeszłym tygodniu” czy „w jakim miejscu mam jutro spotkanie z szefem?” — AI będzie wiedzieć, kto jest kim dla nas i od razu da nam odpowiedź. Nie będziemy musieli więc grzebać w aplikacjach i szukać wszystkich informacji sami — Apple Intelligence da je nam jak na tacy po jednym, prostym poleceniu.

Midjourney od Apple na iPhonie i Genmoji

Apple zaoferuje generowanie obrazów na podstawie opisu, jak Midjourney czy DALL-E. Wybieramy styl, tworzymy opis i już — grafika została wygenerowana. Z możliwości zaprezentowanych na WWDC, wygląda to naprawdę nieźle.

Apple zaprezentowało również Genmoji, czyli w skrócie narzędzie, które pozwoli nam tworzyć dowolne emoji. W tej sytuacji ogranicza nas wyłącznie nasza własna wyobraźnia — nie trzeba więc już czekać na dodanie nowych emoji, bo wszystko możemy zrobić sami.

Do tego poprzez kilka podpowiedzi i wybranie stylu grafiki, jesteśmy w stanie stworzyć dowolną grafikę i wysyłać ją znajomym. W ten sposób można robić również zdjęcia naszych kontaktów, poprzez ich Memoji.

Siri wreszcie będzie mądrzejsza!

Siri dzięki AI będzie dużo bardziej komunikatywna. Podobnie jak wspomniałem wcześniej, będzie naszą bardziej osobistym asystentem. Do tego rozmowa z Siri będzie dużo bardziej naturalna, więc ewentualne pomyłki czy skróty myślowe będą przez nią zrozumiane. Do tego będzie mogła nam pomagać z systemem operacyjnym — jeśli nie wiemy, jak coś zrobić, wystarczy zapytać Siri. Asystent poprowadzi nas za rączkę.

Będziemy mogli również pisać do Siri, a nie tylko mówić. Zrobimy to klikając dwukrotnie w centralnej części dolnej krawędzi smartfona. Siri będzie również mogła wchodzić w interakcję z aplikacjami — na przykład dodawać zdjęcia do notatek, tylko poprzez komendy głosowe. Apple zapowiada, że wiele nowości w ciągu najbliższego czasu trafi do Siri. Asystent będzie mógł również znaleźć jakieś informacje ze starych SMS-ów czy Maili, a także będzie mogła znaleźć zdjęcia wybranych przez nas obiektów w Zdjęciach (na przykład kiedy zapytamy się „Jaki jest mój numer dowodu osobistego?”, Siri wyszuka zdjęcie naszego dowodu — o ile oczywiście je wcześniej zrobiliśmy). Całości będzie towarzyszyła również bardzo ładna animacja podświetlenia ramek ekranu w wielu kolorach.

Wszystkie te nowości pojawią się również na iPadach i Macach. Niestety, nie było mowy o nowych językach — więc Siri nadal po polsku nie przemówi. Wielka szkoda.

Siri jak ChatGPT

Siri będzie mogła również poprawiać pisane przez nas teksty/wiadomości, dobierać odpowiednie zwroty zależnie od tego, do kogo piszemy, a nawet zamienić zwykłą wiadomość w wiersz czy piosenkę. Czyli taki ChatGPT. Co więcej, czasem nawet nie musimy niczego odpisywać — wystarczy poprosić Siri o napisanie odpowiedzi na danego maila, a asystent zrobi wszystko za nas.

Siri będzie również skracała maile do najważniejszych treści w podglądzie. Zamiast czytać ich początek, zobaczymy główny sens. Siri będzie również potrafiła pisać podsumowania wszystkich wiadomości. Tyczy się to wielu aplikacji i również chatów grupowych.

Nowości w Zdjęciach

Do tego Apple wreszcie dodało gumkę do wymazywania obiektów w Zdjęciach. W galerii będziemy mogli wyszukiwać również bardzo spersonalizowane zdjęcia, żeby od razu znaleźć to, czego szukamy, na przykład „pies kąpiący się w basenie” — i wtedy zobaczymy tylko naszego psiaka w wodzie. W ten sam sposób możemy tworzyć specjalne albumy i filmiki, na przykład „syn uczący się wędkowania” — jak pokazano podczas konferencji.

AI w Notatkach i połączeniach

Możemy do tego nagrywać audio w Notatniku i na ich podstawie robić podsumowanie spotkania czy mieć tekstowy zapis całego spotkania. iOS 18 pozwoli również na nagrywanie połączeń telefonicznych i robienie ich podsumowań — lecz warto zaznaczyć, że druga osoba od razu widzi to, że nagrywamy rozmowę. A to bardzo ważne.

Apple x OpenAI już oficjalnie

Apple oficjalnie potwierdziło współpracę z OpenAI. Siri będzie połączona z ChatGPT, więc możemy dawać Siri polecenia, które potem zrobi narzędzie od firmy Sama Altmana. Inne narzędzia AI mają być połączone z Siri w późniejszym czasie, więc OpenAI to rzekomo dopiero początek.

Apple Intelligence będzie darmowe

Apple ogłosiło również, że dostęp do wszystkich funkcji Apple Intelligence będzie całkowicie darmowy. Do tego nie będziemy musieli tworzyć konta u OpenAI, żeby mieć dostęp do ChatGPT (w wersji GPT-4o). Jeśli jednak płacimy za abonament u OpenAI, to łącząc konta, Siri będzie miała dostęp do wszystkich płatnych funkcji.