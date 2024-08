Możecie już kupować na Coolshop. Allegro niezagrożone

Pod koniec lipca informowaliśmy Was o planowanym debiucie w Polsce duńskiej platformy sprzedażowej Coolshop. Dziś, polska wersja strony Coolshop.pl została uruchomiona, można już kupować przeróżne artykuły - do wyboru jest kilkadziesiąt tysięcy produktów.

Coolshop.pl - duńska platforma sprzedażowa debiutuje w Polsce

W przesłanej informacji prasowej Coolshop chwalił się, że to jeden z liderów skandynawskiego rynku e-commerce, działający w kilku krajach Europy i obsługujący 2 miliony stałych klientów. W Polsce to nie robi oczywiście wrażenia, wszystkie czołowe platformy sprzedażowe, jak Allegro, Amazon czy ERLI obsługują większą rzeszę kupujących z osobna.

Mark, Nielsen, prezes i współzałożyciel Coolshop oraz Cool Group:

Pragniemy nieustannie się rozwijać, dlatego bardzo cieszymy się z otwarcia naszego oddziału w Polsce oraz możliwości dostarczania odbiorcom produktów największych marek, a także skandynawskich firm, wyróżniających się przywiązaniem do prostoty, użyteczności i wyjątkowego designu. Liczymy na to, że polscy konsumenci nas docenią.

Na Coolshop dostępny ma być szeroki asortyment - 45 tys. artykułów (też bez szału) w niskich cenach i bez subskrypcji. Generalnie nie wiem o co chodzi z tą niby wartością dodaną - bez subskrypcji, jeśli o takie opcje jak Allegro Smart! czy Amazon Prime, które oferują darmową dostawę, to chyba wolałbym aby i Coolshop ją oferowało, bo na tej platformie darmowa dostawa dostępna jest dopiero od zakupów na kwotę od 99,99 zł.

Na Allegro z subskrypcją (roczny koszt 59,90 zł) jest to 45 zł dla automatów paczkowych czy punktów odbioru i 65 zł dla kurierów, a na Amazon (roczny koszt 49 zł) bez ceny minimalnej.

Co można kupić na Coolshop.pl?

Najwięcej artykułów dostępnych jest w kategorii Zabawki, dalej według kolejności asortymentu (powyżej tysiąca pozycji) mamy Gry wideo i konsole, Uroda, Dom i kuchnia, Artykuły dla zwierząt, Filmy i seriale oraz Elektronika.

Ciekawą opcją może tu być szeroka lista artykułów skandynawskich marek, jak smartwatche fińskiej firmy Suunto czy powerbanki duńskiej firmy Sandberg. Aczkolwiek nie są to wcale produkty trudno dostępne w Polsce.

Jak z cenami? Cóż, bez promocji są to ceny wyższe. Dla przykładu, zegarek Suunto 9 Peak Pro na Coolshop.pl dostępny jest za 1 555 zł, a na Amazon.pl - 1 499 zł.

Z kolei już w promocji ceny wypadają korzystniej, bo Suunto Vertical obecnie kosztuje od 2 099 do nawet 2 479 zł, a na Coolshop.pl - 1 899 zł. Tak więc jak znajdziecie jakieś interesujące Was produkty z przekreśloną ceną, warto się im przyjrzeć, bo rzeczywiście nie jest to tylko umowne przekreślenie.

Jeśli chodzi o dostawę, deklarowany jest termin od 2 do 6 dni od zamówienia, a obsługiwana jest przez firmy kurierskie DHL i GLS. Natomiast płatności można dokonywać kartą płatniczą BLIKIEM czy Google Pay lub Apple Pay.

Patrząc po asortymencie, nie spodziewałbym się tu jakiejś zażartej rywalizacji z dostępnymi już platformami sprzedażowymi w Polsce. Allegro na pewno może spać spokojnie, nie sądzę nawet aby Coolshop miało ambicje zagrozić czołowym graczom na polskim rynku. Z pewnością wypełni jakąś niszę - zwłaszcza dla klientów, którzy poszukują produktów właśnie marek duńskich, fińskich, szwedzkich czy norweskich w promocyjnych cenach.