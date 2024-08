Apple chce zdobyć serca nowych użytkowników. Ten sprzęt ma w tym pomóc

Apple Watch w jego najnowszej wersji, Series 9, zadebiutował w 2023 r. Ten rok przyniesie nam jego jubileuszową edycję. Pierwsze informacje temat Apple Watch Series 10 (lub Apple Watch X, jak go nazywają niektórzy) pojawiły się już kilka miesięcy temu. Mark Gurman z Bloomberga informował wtedy, że "dziesiątka" przyniesie wiele zmian, na które warto czekać. Nowa, odświeżona koperta oraz przeprojektowane zaczepy do pasków, które mają być wygodniejsze i zajmować mniej miejsca, to dopiero początek. Zapowiadało się ciekawie, zwłaszcza że Series 9 rozczarował wielu użytkowników, oferując niewiele nowości w porównaniu do Series 8. Jaśniejszy ekran, procesor Apple Silicon S9 oraz gest podwójnego stuknięcia to zbyt mało, by przekonać posiadaczy "ósemki" do przejścia na nowszy model.

To miało zmienić się w tym roku, wraz z Series 10. Wiele jednak wskazuje, że oczekiwanej rewolucji nie będzie, a na klientów czeka mniej zmian, niż to, co jeszcze kilka miesięcy temu zapowiadali najpopularniejsi dziennikarze i blogerzy zajmujący się przeciekami związanymi z produktami Apple. Smutnych informacji związanych z Apple Watch Series 10 ponownie dostarcza Mark Gurman z Bloomberga, który w jednym z ostatnich wpisów w newsletterze Power On dla serwisu Bloomberg, studził emocje, powołując się na swoje źródła zbliżone do Apple.

Apple Watch SE. To tu Apple wprowadzi więcej zmian

Według najnowszych doniesień "dziesiątka" doczeka się większego ekranu i cieńszej obudowy – i to tyle... Co ciekawe, więcej zmian pojawić się ma w "budżetowym" Apple Watch SE, który w zeszłym roku nie doczekał się kolejnej wersji. Ostatnia jego generacja trafiła do sklepów w 2022 r. i w porównaniu z Series 9 oferuje mniejszą kopertę (40 lub 44 mm), czy ekran bez technologii AOD. Nie posiada też bardziej zaawansowanych funkcji zdrowotnych pokroju mierzenia tlenu we krwi i EKG, czy szybkiego ładowania.

Mark Gurman ponownie wraca z informacjami na temat tegorocznych premiera Apple i całą swoją uwagę kieruje w kierunku Apple Watch SE 3. generacji, który ma zadebiutować wraz z Apple Watch Series 10 (Series X) oraz Apple Watch Ultra 3. "Budżetowy" zegarek ma się stać jeszcze bardziej budżetowy. A to wszystko za sprawą tworzywa, z jakiego zostanie wykonany. Gurman, powołując się na anonimowe źródła, wskazuje, że projektanci z Apple testowali różne pomysły, szukając oszczędności. Jednym z nich, który może się ziścić, jest to, by obudowa zegarka wykonana była z... plastiku.

To otworzyłoby drogę nie tylko do zmniejszenia cen, które w Polsce zaczynają się od 1299 zł, ale także do zupełnie nowej grupy odbiorców. Jak zauważa The Verge, taki ruch pozwoli na wprowadzenie do sprzedaży zegarków w najróżniejszych kolorach, które mogą przyciągnąć uwagę najmłodszych, dla których aluminium wydaje się zbyt "dorosłe". A nie da się ukryć, że dla młodych użytkowników kolorystyka ma ogromne znaczenie, o czym świadczą zróżnicowane kolorystycznie komputery iMac, które sprawdzają świetnie jako stacjonarne komputery także dla dzieci. Czy Apple chce w ten sposób zdobyć nowych fanów oferując dzieciakom kolorowe zegarki pozbawione bardziej zaawansowanych funkcji? Przekonamy się już w przyszłym miesiącu.