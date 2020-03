Nadchodzi nowy Chromecast. Zupełnie inny od wszystkich poprzednich modeli

Według najnowszych doniesień, firma może zmienić Chromecasta w niewielką przystawkę do telewizora, która będzie działać w oparciu o Android TV. Platforma Google, z której korzystają producenci telewizorów (między innymi Sony), a także przystawek do TV (NVIDIA Shield TV czy Xiaomi Mi Box 4K), miałaby teraz trafić na najnowszego Chromecasta, a wraz z nim w pudełku znalazłby się też pilot. Byłby więc to bardzo podobny produkt do Fire TV Sticka od Amazonu, który cieszy się sporą popularnością ze względu na stosunkowo niską cenę i szeroki asortyment kompatybilnych z platformą aplikacji.

Taki krok wcale nie oznaczałby zapewne rezygnacji z podstawowej funkcji Chromecasta, czyli współpracy ze smartfonami i innymi urządzeniami. Chodzi o rozszerzenie możliwości urządzenia, a że Google ma w swoim portfolio gotowy system, który może działać samodzielnie bez poleceń zewnętrznych urządzeń, to dlaczego miałby z niego nie skorzystać. Castowanie jest integralną częścią Android TV, a możliwość nawigacji za pomocą pilota mogłoby się spodobać sporej liczbie użytkowników. Mówi się, że nowy Chromecast byłby 2. generacją modelu Ultra (Engadget).