iPad Pro, Apple Watch Series 8 i 27-calowy monitor. Nowe informacje o sprzętach Apple

Ross Young z DSCC (Display Supply Chain), który już wcześniej trafnie dzielił się swoimi spostrzeżeniami związanymi z Apple, wziął ostatnio udział podcaście The MacRumors Show. A w nim podzielił się zdobytymi informacjami na temat nowych urządzeń amerykańskiej firmy, które w najbliższym czasie trafią do sprzedaży. Ekspert w branży wyświetlaczy odnosił się m.in. do plotek o 14,1-calowym iPadzie Pro, 27-calowym monitorze oraz zegarku Apple Watch Series 8, który w tym roku dostanie jeszcze jedną wersję - przeznaczoną dla najbardziej wymagających.

O tym, że Apple ma pracować nad jeszcze większym modelem iPada Pro pisaliśmy wielokrotnie. Wyposażony m.in. w układ M2 tablet miał posiadać 14,1-calowy wyświetlacz mini-LED (Liquid Retina XDR) - tak jak jego obecny, 12,9-calowy odpowiednik. Young zdradza jednak, że Apple nie zdecyduje się na wykorzystanie tej technologii w tak dużym iPadzie i pozostanie przy wyświetlaczu Liquid Retina. Ten wykorzystywany jest obecnie w 11-calowym iPadzie Pro, 10,9-calowym iPadzie Air czy iPadzie mini. Eksport dodaje również, że wraz z premierą nowych iPadów Pro, zostaną zachowane te same różnice. Ekran mini-LED trafi wyłącznie do 12,9-calowej wersji. Pełne przejście na wyświetlacze OLED ma nastąpić dopiero w 2024 r. i dotyczyć ma wszystkich modeli Pro.

Wraca też kwestia monitora Display Studio, który swoją premierę miał kilka miesięcy temu. Wyposażony w ekran Retina 5K o rozdzielczości 5120 x 2880 pikseli przy 218 pikselach na cal okazał się mało atrakcyjny. W szczególności w połączeniu z 14 i 16-calowymi MacBookami Pro z wyświetlaczem Liquid Retina XDR z technologią ProMotion zapewniającą adaptacyjną częstotliwość odświeżania do 120 Hz. Zdaniem Younga, Apple pracuje obecnie nad Display Studio w wersji mini-LED. Pierwotnie do sprzedaży miał trafić w czerwcu. Firmie nie udało się jednak dotrzymać terminów i zmuszona została do odłożenia premiery. Analityk podaje, że urządzenie do sklepów trafi najwcześniej na początku 2023 r. Niestety wciąż nie wiadomo czy Apple zdecyduje się na wypuszczenie na rynek 24-calowego Studio Display, o którym mówiło się od dawna.

iPady, Apple Watch i inne. Nowe informacje o sprzętach Apple

Young zabrał również głos w sprawie nowego modelu Apple Watch Series 8. Zegarek zadebiutować ma w trzech wersjach. Największy, z kopertą w rozmiarze 50 mm, ma być również najdroższy z nich. A to za sprawą materiałów z jakich został wykonany i do kogo będzie skierowany. Ma to być sprzęt dla wymagających sportowców szukających wytrzymałych i niezawodnych rozwiązań pozwalających im bez problemu ćwiczyć m.in. w ekstremalnych warunkach. Apple Watch według Marka Gurmana może być sprzedawany z dopiskiem Pro i ma kosztować nawet 999 dolarów. To cena podstawowego iPhone'a 13 Pro.

Gurman swoje szacunki podaje na podstawie Apple Watch Edition z kopertą wykonaną z tytanu i wyświetlaczem pokrytym szkłem szafirowym. Model ten, dostępny wyłącznie na wybranych rynkach, w wersji 45 mm kosztuje 849 dolarów. Doniesienia te potwierdza także Young dodając jednocześnie, że Apple, świadome dość niskiego zainteresowania takim modelem, będzie utrzymywało produkcję na dość niskim poziomie. Z wyliczeniem analityka wynika, że do końca trzeciego kwartału z linii produkcyjnych ma zjechać "zaledwie" milion sztuk najdroższego modelu Apple Watch. Dla porównania: Series 8 w wersji 45-mm ma być cztery razy więcej.