Macie w domu iPada i korzystacie z niego jako centrum akcesoriów? iPadOS 16 wciąż na to pozwoli. Będziecie musieli się jednak liczyć z tym, że nie wszystkie funkcje nowej aplikacji Dom i HomeKit będą dla was dostępne.

Pierwsza beta iPadOS 16 przynosi sporo zmian w tabletach Apple. Testerzy szybko odkryli jednak, że w tej wersji oprogramowania zniknęła ważna funkcja, która do tej pory pozwalała wykorzystywać iPada jako centrum akcesoriów. Jeśli nie wynosiliście z domu tabletu, bez problemu mógł on działać jako hub do wygodnego zarządzania np. inteligentnymi żarówkami i innym sprzętem połączonym z aplikacją Dom.

Matter w aplikacji Dom. Wygodniejsze zarządzanie inteligentnymi akcesoriami

Apple na tegorocznym WWDC poinformowało, że nowe systemy operacyjne przyniosą odświeżoną aplikacją Dom. Firma potwierdziła także prace nad nowymi rozwiązaniami, które pojawią się w HomeKit. To m.in. całkowicie nowa architektura, która sprawi, że zarządzenie domem z poziomu ekranu iPhone'a, MacBooka i iPada stanie się jeszcze wygodniejsze. Zaktualizowana aplikacja to także wsparcie dla Matter:

Matter to standard łączności dla inteligentnego domu, który pozwala zintegrować ze sobą wiele inteligentnych akcesoriów opartych na różnych platformach. Akcesoriami zgodnymi z Matter i HomeKit bez problemów możesz sterować za pomocą apki Dom lub Siri. Matter zapewnia najszerszy wybór akcesoriów zgodnych z systemem w Twoim domu, zachowując przy tym maksymalne bezpieczeństwo

Standard pozwala więc na korzystanie z inteligentnych sprzętów bez względu na to, kto jest jego producentem. Jest on zgodny z urządzeniami ponad 200 firm. Od Amazon, Apple, poprzez Google, Connectivity Standards Alliance czy Samsung. Język komunikacji Matter wykorzystuje technologie Thread, Wi-Fi, Bluetooth i Ethernet. Umożliwia wszystkim urządzeniom łączenie się ze sobą lokalnie, bez potrzeby podłączenia do chmury. Pełne wsparcie dla Matter docenią sami użytkownicy, którzy nie będą musieli kombinować, by połączyć w jednym domu wiele systemów.

Jest tylko jeden problem. By w pełni wykorzystać możliwości apki Dom, HomeKit i Matter, potrzebne będzie centrum akcesoriów w postaci głośnika HomePod lub przystawki multimedialnej Apple TV. Choć Apple w rozmowie z The Verge potwierdziło oficjalnie, że iPadOS 16 w pełnej wersji przywróci działanie centrum akcesoriów w iPadzie, nie będzie on w stanie wykorzystać wszystkich nowych możliwości. Użytkownicy tabletów Apple będą musieli zadowolić się ograniczoną funkcjonalnością sprowadzającą się m.in. do automatyzacji czy sterowania urządzeniami spoza domu.

iPad w domu? Wciąż będzie można go wykorzystać jako centrum akcesoriów

Sam ze swojego iPada mini korzystam jako z centrum akcesoriów. I choć na przestrzeni ostatnich lat kilkukrotnie zdarzały się sytuacje, w których mój dość skromny "smart dom" przestawał na moment działać, dodatkowe możliwości związane m.in. z automatyzacją sprawiały, że tablet był mi w zupełności wystarczający. Nie czułem potrzebny wymiany go na urządzenie, które stałoby się głównym centrum akcesoriów. Jednak jeśli myślicie o rozbudowie swojego ekosystemu inteligentnych akcesoriów, warto rozważyć zakup HomePoda mini (który nie jest oficjalnie dostępny w Polsce) lub przystawki multimedialnej Apple TV. Odświeżona aplikacja Dom i związana z nim nowa architektura HomeKit mają usprawnić działanie tego typu sprzętów i sprawić, że korzystanie z ich będzie łatwiejsze.