Wygląda na to, że Apple szykuje prawdziwą rewelację. Nowy iPad Pro naprawdę będzie Pro.

Ross Young, dyrektor generalny Display Supply Chain Consultants (DSCC), podzielił się na Twitterze informacją, jakoby Apple szykowało największego iPada Pro w historii. Według podanych informacji, tablet z nadgryzionym jabłkiem na pleckach ma mieć rozmiar aż 14,1 cala.

Chociaż to tylko przypuszczenia, można wziąć je za pewnego rodzaju pewnik. Young jest wyjątkowo dokładny w swoich informacjach dotyczących wyświetlaczy - co więcej, mężczyzna przyznał, iż dostał potwierdzenie ze swoich źródeł (dostawców, którzy najprawdopodobniej będą odpowiedzialni za wyświetlacz), że Apple już rozpoczęło prace nad 14,1-calowym iPadem Pro. Ross Young nie wie dokładnie kiedy można się spodziewać ogłoszenia i premiery iPada, lecz zakłada, że będzie to w 2023 roku.

Tymczasem inny insider o pseudonimie Majin Bu twierdzi, że nowy iPad Pro poza rekordową wielkością, ma mieć w środku chip M2 oraz 16 GB pamięci RAM. Bu napisał również, że iPad będzie dostępny z dyskiem 512 GB, lecz z pewnością nie będzie to jedyna możliwość, a ewentualnie najniższa, która teraz wynosi 256 GB. Ostatnie modele iPadów Pro mogły mieć do 2 TB pamięci i raczej nie należy spodziewać się, żeby tutaj było mniej.

Reszta doniesień sugeruje, że 14,1 cala to nie będzie jedyny możliwy rozmiar tabletu - iPada Pro będzie można dostać również w wariantach 11 i 12,9 cali. Bu jest zdania, że oficjalne ogłoszenie nowych iPadów odbędzie się pod koniec bieżącego roku. Zdania insiderów się delikatnie różnią, lecz zdaje się, że faktycznie ogromny iPad z potężnymi podzespołami nadchodzi i jest to zaledwie tylko kwestia czasu.

Czekacie na taki sprzęt od Apple? Najnowszy procesor, 16 GB RAM, możliwe 2 TB pamięci, 14,1 cala, a do tego iPadOS 16 - trzeba przyznać, że całość zapowiada się naprawdę obiecująco.

Źródła: 1, 2