Netflix coraz bardziej podnosi ceny, nie boi się konkurencji?

Netflix bez wątpienia jest największym serwisem VOD na świecie ze swoimi ponad 200 milionami klientów. Konkurencja w postaci Disney+ czy HBO Max, a także szeregu mniejszych platform nadal jest pod tym względem wyraźnie z tyłu. Trzeba jednak pamiętać, że nie wszyscy mają jeszcze globalny zasięg i walka o widza dopiero na dobre się rozpocznie. Tymczasem Netflix wydaje się tym nie przejmować, albo wręcz przeciwnie, zamierza zbudować sobie jeszcze większy kapitał aby tworzyć jeszcze więcej treści. Pytanie tylko gdzie jest próg bólu użytkowników, bo wygląda na to, że w takim tempie niedługo zrobi się bardzo drogo.

Netflix znowu podnosi ceny w USA

Już od stycznia dla nowych klientów, a w ciągu 30 dni od publikacji nowego cennika, dla wszystkich innych, rosną ceny usługi w Stanach Zjednoczonych. To druga podwyżka w odstępie zaledwie 15 miesięcy, która tym razem dotknie wszystkich rodzajów abonamentu. Ostatni raz Netflix podniósł ceny w październiku 2020, wtedy jednak dotyczyło to tylko dwóch droższych rodzajów subskrypcji. Od stycznia 2022 najtańszy abonament będzie kosztował 9,99 USD, Standard podrożeje do 15,49 USD, a za Premium trzeba będzie zapłacić 19,99 USD. Jeszcze pod koniec 2017 roku za abonament Premium trzeba było płacić tylko 11,99 USD, więc w ciągu 5 lat cena wzrosła o blisko 70%. Całkiem solidnie podrożał też pakiet Standard, bo o 55%. Dla porównania przez pierwsze 6 lat od startu usługi (w 2011 roku, za 7,99 USD) standardowy abonament podrożał zaledwie o 25%.

Sty-2022 Paź-2020 Sty-2019 Paź-2017 Paź-2015 Kwi-2014 Kwi-2013 Premium (4K, 4 ekrany) $19.99 $17.99 $15.99 $13.99 $11.99 $11.99 $11.99 Standard (HD, 2 ekrany) $15.49 $13.99 $12.99 $10.99 $9.99 $8.99 $7.99 Podstawowy (SD, 1 ekran) $9.99 $8.99 $8.99 $7.99 $7.99 $7.99 N/A

Wygląda więc na to, że Netflix chce nas przyzwyczaić do coraz częstszych podwyżek, oczywiście tłumacząc to dostępnością coraz większej ilości treści. Nie neguje tego faktu, ale byłbym bardziej zadowolony gdyby te treści były też coraz wyższej jakości jak chociażby animacja Arcane. Osobną kwestią jest fakt, że nowy cennik dotyczy tylko Stanów Zjednoczonych i z praktyki wiemy już, że te zmiany cen wcale nie muszą przekładać się na inne kraje. Przykładowo w Polsce ostatnia zmiana cennika miała miejsce raptem 3 miesiące temu, ale tak naprawdę podrożał tylko abonament Premium z 52 do 60 PLN. Pakiet podstawowy potaniał, do 29 PLN, a standardowy pozostał bez zmian.

Nie tylko podnoszenie cen

Innym sposobem na zwiększenie przychodów ma być walka z nagminnym dzieleniem kont w ramach abonamentu Premium. Netflix coraz częściej weryfikuje konta, również w Polsce i w ten sposób może z czasem skutecznie zniechęcić do dzielenia usługi na wiele niespokrewnionych osób. Oczywiście wcale nie musi się to przekładać na wzrost przychodów. Wiele osób zapewne całkiem zrezygnuje z usługi, zamiast wykupić własny abonament, tym bardziej, że konkurencja jest coraz większa. W tym roku spodziewamy się debiutu w Polsce nie tylko HBO Max, ale również Disney+, a także usługi stacji Showtime. Do tego mamy przecież Amazon Prime za 49 PLN rocznie, rodzimego Playera dostępnego w abonamencie rocznym za kilka złotych miesięcznie czy wreszcie Apple TV+. Konkurencja jest zatem całkiem spora i walka o klienta będzie coraz trudniejsza.