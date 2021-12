Nie są to oczywiście wszystkie nowości, które trafią na Netfliksa w przyszłym roku, ale już teraz potwierdzono daty premier seriali "Sandman", "Resident Evil", także produkcje, które nakręcono na podstawie kultowych sag: "Wikingowie: Walhalla" i "Wiedźmin: Rodowód krwi".

Fani "Stranger Things" poczekają na premierę 4. sezonu do lata, a przyszły rok przyniesie też 3. sezon "The Umbrella Academy". Potwierdzono też, że 2022 r. będzie rokiem premiery 2. sezonu "Alice in Borderland", czyli japońskiego serialu opowiadającego o nietypowym turnieju, w którym stawką jest życie graczy. Całość bazuje na popularnym anime, ale końcówka pierwszej serii nie odpowiedziała na część pytań, więc apetyt na kontynuację jest naprawdę spory. Jestem nieco zdziwiony, że to koreańskie "Squid Game" zgarnęło laury, a nie japoński serial, ale nowa seria może to odmienić. Będą też "Locke & Key" (sezon 3) i "Raising Dion" (sezon 2). A co wśród nowości?

Doczekamy się nareszcie animowanych seriali "Cyberpunk: Edgerunners", "Magic: The Gathering" i "Army of the Dead: Lost Vegas". Ten ostatni to kolejna produkcja w uniwersum stworzonym przez Zacka Snydera dla Netflix, które doczekało się dwóch filmów: "Armii umarłych" i "Armii złodziei", którzy niedawno debiutowali na platformie. Poniżej znajdziecie obszerne opisy nadchodzących produkcji - wszystko, co na ich temat powiedział nam na dzień dzisiejszy Netflix.

Nowe seriale na Netflix - styczeń i luty 2022

ARCHIWUM 81 — premiera 14 stycznia 2022 roku

„Archiwum 81” to historia archiwisty Dana Turnera (Mamoudou Athie), który przyjmuje zlecenie odnowienia kolekcji zniszczonych nagrań wideo z 1994 roku. Rekonstruując prace dokumentalistki Melody Pendras (Dina Shihabi), angażuje się w jej śledztwo w sprawie groźnej sekty rezydującej w apartamentowcu Visser. Historia toczy się w dwóch osiach czasowych, a w miarę rozwoju wydarzeń Dan coraz bardziej obsesyjnie próbuje odkryć, co stało się z Melody. Gdy dwójka bohaterów nawiązuje tajemniczą więź, Dan nabiera przekonania, że może ocalić ją przed przerażającym losem, jaki spotkał ją 25 lat temu. Serial „Archiwum 81”, inspirowany popularnym podcastem o tym samym tytule, to horror o zjawiskach nadprzyrodzonych, którego producentami wykonawczymi są showrunnerka Rebecca Sonnenshine („The Boys”, „Pamiętniki wampirów”), James Wan i Michael Clear z firmy Atomic Monster (cykl filmów z uniwersum „Obecność” oraz czekający na premierę film „Wcielenie”), Rebecca Thomas („Stranger Things”, „Limetown”), Antoine Douaihy („Panic”, „The Good Cop”) i Paul Harris Boardman („Zbaw nas ode złego”).

Z ZIMNEJ STREFY — premiera 28 stycznia 2022 roku

W czasie europejskich wakacji z córką życie samotnej matki z Ameryki nagle staje na głowie. CIA zmusza ją do powrotu do dawnej tożsamości genetycznie zmodyfikowanej rosyjskiej agentki, którą KGB obdarzyło „specjalnymi umiejętnościami”. Tajemnicza seria maniakalnych wypadków i morderstw sugeruje, że ktoś o dokładnie takich samych umiejętnościach bierze na cel niewinnych ludzi. Jenny (Margarita Levieva) musi wyjść z ukrycia, aby powstrzymać złoczyńcę. Jeśli tego nie zrobi, może stracić rodzinę i nowe życie, które udało jej się zbudować. Showrunnerem i producentem wykonawczym serialu jest Adam Glass („Nie z tego świata”, „Zabójcze umysły: Poza granicami”, „The Chi”).

RAISING DION — premiera drugiego sezonu 1 lutego 2022 roku

„Raising Dion” to historia Nicole (Alisha Wainwright) i jej syna, Diona (Ja'Siah Young), który zaczyna wykazywać tajemnicze zdolności rodem z filmów o superbohaterach. Sezon drugi zaczyna się dwa lata po pokonaniu potężnego przeciwnika (Jason Ritter). Dion nadal doskonali swoje umiejętności z pomocą mamy i Tevina (Rome Flynn), trenera z Biony, który podoba się Nicole. Zaprzyjaźnia się też z nowym uczniem, Braydenem (Griffin Robert Faulkner) — równie uzdolnionym chłopcem. Gdy w ich otoczeniu dochodzi do serii dziwnych wydarzeń, Dion odkrywa, że nadal grozi im niebezpieczeństwo. W obliczu licznych zwrotów akcji i nieoczekiwanych gości Dion i Nicole muszą znowu stanąć do walki — aby uratować nie tylko siebie samych, ale też wszystkich mieszkańców Atlanty.

WIKINGOWIE: WALHALLA — premiera 25 lutego 2022 roku

Vikings: Valhalla. (L to R) Sam Corlett as Leif in episode 101 of Vikings: Valhalla. Cr. Bernard Walsh/Netflix © 2021

Akcja serialu „Wikingowie: Walhalla” toczy się ponad 1000 lat temu, na początku XI wieku, i opowiada o legendarnych przygodach najsłynniejszych wikingów, czyli Leifa Erikssona (Sam Corlett), jego ognistej i zawziętej siostry Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson) oraz ambitnego nordyckiego księcia Haralda Sigurdssona (Leo Suter). Gdy napięcie między wikingami i angielską rodziną królewską sięga krwawego zenitu, a sami wikingowie ścierają się między sobą z powodu sprzecznych wierzeń chrześcijańskich i pogańskich, ta trójka wyrusza w epicką podróż przez oceany i pola bitewne, od Kattegat do Anglii i dalej, aby walczyć o przetrwanie i chwałę. Saga „Wikingowie: Walhalla”, która rozpoczyna się po zakończeniu wydarzeń opowiedzianych w oryginalnym serialu, to mieszanka prawdy historycznej i dramatu z mocną, wartką akcją. Producentami wykonawczymi serialu są: Jeb Stuart, Morgan O’Sullivan, Michael Hirst, Sheila Hockin, Steve Stark, James Flynn, John Weber, Sherry Marsh, Alan Gasmer i Paul Buccieri. Stuart jest też showrunnerem. W obsadzie znaleźli się Bradley Freegard, Jóhannes Haukur Jóhannesson i Caroline Henderson.

Nowe seriale Netflix w 2022 roku

ALICE IN BORDERLAND: SEZON 2

Epicka aktorska adaptacja popularnej mangi autorstwa Haro Aso, w której ludzie — aby przetrwać w tajemniczym równoległym świecie — muszą brać udział w jednej niebezpiecznej grze za drugą, powraca z drugim sezonem! Aby rozwiązać zagadkę i wrócić do naszego świata, Arisu, Usagi i inni muszą przejść do następnego etapu, gdzie czekają na nich jeszcze bardziej makabryczne gry. Czy uda im się wreszcie odkryć tajemnice Borderland? Nieprzewidywalna przygoda trwa... Serial „Alice in Borderland” powstał na podstawie oryginalnej powieści graficznej o tym samym tytule autorstwa Haro Aso. Reżyserem i scenarzystą jest Shinsuke Sato. Scenariusz współtworzyli też Yoshiki Watabe i Yasuko Kuramitsu.

ALL OF US ARE DEAD

„All of Us Are Dead” to historia uczniów uwięzionych w liceum, w którym rozprzestrzenia się wirus zombie, oraz tych, którzy próbują ich uratować. Mnóstwo ekstremalnych sytuacji i niespodzianek.

ARMY OF THE DEAD: LOST VEGAS

Serial anime przedstawia historię Scotta (Dave Bautista) i jego ekipy, którzy w początkowej fazie upadku Las Vegas docierają do tajemniczego źródła wybuchu epidemii zombie. Producentami wykonawczymi serialu będą Deborah Snyder, Zack Snyder, Wesley Coller z firmy The Stone Quarry oraz Jay Olivia i Shay Hatten. Zack Snyder wyreżyseruje dwa odcinki, a showrunnerem i reżyserem dwóch innych odcinków będzie Jay Oliva („Batman DCU: Mroczny rycerz - Powrót” i „Trese”). Za animację będzie odpowiadać studio Meduzarts Animation Studio.

CYBERPUNK: EDGERUNNERS

Ten serial animowany to 10-odcinkowa opowieść o dzieciaku z ulicy próbującym przetrwać w mieście przyszłości ogarniętym obsesją na punkcie technologii i modyfikacji ciała. Aby przeżyć, chłopak stawia wszystko na jedną kartę i postanawia zostać edgerunnerem, czyli jednym z nielegalnie działających najemników zwanych cyberpunkami. Za produkcję serialu odpowiada firma CD PROJEKT RED, która stoi za grą „Cyberpunk 2077”. Nad projektem — już od 2018 roku — pracuje zespół kreatywny złożony z osób zaangażowanych w gry „Wiedźmin 3: Dziki Gon” i „Cyberpunk 2077”. Ożywieniem cyberpunkowego świata, czyli animacją, zajmie się japońska wytwórnia Studio Trigger ceniona za charakterystyczny i efektowny styl.

FILUŚ I KUBUŚ

Komedia charakterów o niebezpiecznych przygodach impulsywnego Filusia oraz jego ostrożnego i uległego brata Kubusia. Mimo dzielących ich różnic bracia zawsze mogą na siebie liczyć podczas licznych perypetii na surrealistycznych Wyspach Kałamarzowych. Nowy serial rozwinie te postacie i ich świat w stylu animacji inspirowanym klasycznymi kreskówkami Fleischera z lat 30. XX wieku. CJ Kettler będzie producentką wykonawczą w imieniu King Features, a twórcy Chad i Jared Moldenhauer będą producentami wykonawczymi z ramienia Studio MDHR. Serial zostanie wyprodukowany przez studio Netflix Animation. Producentem wykonawczym będzie również wyróżniony nagrodami Emmy i Annie producent Dave Wasson (serial animowany „Myszka Miki”), a Cosmo Segurson („Rocko i jego świat: Kiedyś to było”) będzie współproducentem wykonawczym.

FIRST KILL

Nadszedł czas, aby nastoletnia wampirzyca Juliette (Sarah Catherine Hook) zabiła po raz pierwszy i dołączyła do potężnej rodziny wampirów, bierze więc na cel nową dziewczynę w mieście, Calliope (Imani Lewis). Jednak — ku zaskoczeniu Juliette — Calliope jest łowczynią wampirów i pochodzi z rodziny słynnych pogromców. Obie dziewczyny odkrywają, że żadnej nie jest tak łatwo zabić tę drugą, za to łatwo można się w niej zakochać. Scenarzystką, showrunnerką i producentką wykonawczą serialu „First Kill”, opartego na opowiadaniu autorki bestsellerów z listy New York Timesa Victorii „V. E.” Schwab, jest Felicia D. Henderson („The Punisher”, „Imperium”, „Plotkara”, „Soul Food”). Schwab jest również scenarzystką i producentką wykonawczą serialu. Role producentek wykonawczych pełnią też Emma Roberts i Karah Preiss z firmy Belletrist Productions.

LOCKE & KEY: SEZON 3

Rodzina Locke’ów znajduje w Keyhouse więcej magicznych kluczy. W Matheson pojawia się nowy — jeszcze bardziej niebezpieczny — wróg, który ma własne plany związane z kluczami. Serial Carltona Cuse’a („Zagubieni”, „Bates Motel”) i Meredith Averill („Nawiedzony dom na wzgórzu”) to opowieść o dorastaniu, miłości, stracie i silnych więziach rodzinnych, a wszystko to z dużą dozą tajemnicy. Ten serial Netflix jest adaptacją bestsellerowej serii komiksów autorstwa Joego Hilla i Gabriela Rodrígueza wydawanej przez IDW Entertainment.

MAGIC: THE GATHERING

Serial „Magic: The Gathering”, który zadebiutuje w 2022 roku, to nowa animacja Entertainment One (eOne), globalnego studia rozrywki Hasbro. Już od 25 lat fascynujące postaci, fantastyczne krainy i rozbudowane strategie bawią i przyciągają kolejnych fanów „Magic: The Gathering”, którzy mogą korzystać z magii tej serii na różne sposoby: grając w grę karcianą lub komputerową („Magic: The Gathering Arena”), czytając powieść z listy bestsellerów New York Timesa albo komiksy i publikowane w internecie opowiadania. Ponad 50 milionów fanów na całym świecie, produkty wydane w 11 językach w ponad 70 krajach — seria Magic jest fenomenem na skalę światową. Jej wydawcą jest firma Wizards of the Coast, spółka zależna Hasbro.

THE MIDNIGHT CLUB

Nowy horror Mike’a Flanagana i Trevora Macy’ego („Nawiedzony dom na wzgórzu”, „Nocna msza”) na podstawie prac kreatywnych autora bestsellerów Christophera Pike’a. W obsadzie znaleźli się Iman Benson, Adia, Igby Rigney, Ruth Codd, Aya Furukawa, Annarah Cymone, William Chris Sumpter, Sauriyan Sapkota, Zach Gilford, Matt Biedel, Samantha Sloyan, Larsen Thompson, William B. Davis, Crystal Balint, Patricia Drake i Heather Langenkamp.

RESIDENT EVIL

„Resident Evil” to fabularny serial aktorski, który opowiada zupełnie nową historię nawiązującą do kultowej serii gier komputerowych firmy Capcom. Niemal 30 lat po odkryciu wirusa T dochodzi do wybuchu epidemii, która ujawnia mroczne sekrety korporacji Umbrella. W rolach głównych: Lance Reddick jako Albert Wesker oraz Ella Balinska, Tamara Smart, Siena Agudong, Adeline Rudolph i Paola Nuñez.

SANDMAN

„Sandman” to połączenie współczesnych mitów z mroczną fantastyką, dramatem historycznym i legendami. Opowiada historię władcy snu Morfeusza oraz ludzi i miejsc, które napotyka, naprawiając swoje kosmiczne, a także zwyczajnie ludzkie błędy. Nowy mroczny serial fantasy powstał na podstawie serii komiksów stworzonych dla DC przez Neila Gaimana („Dobry omen”, „Koralina i tajemnicze drzwi”). Gaiman jest producentem wykonawczym i współscenarzystą. Serial wyprodukowała firma Warner Bros. Television. Allan Heinberg („Wonder Woman”, „Chirurdzy”) jest producentem wykonawczym i showrunnerem. David S. Goyer („Batman — Początek”, „Mroczny Rycerz”, „Terminator: Mroczne przeznaczenie”, „Sundacja”) pełni rolę producenta wykonawczego. Goyer i Heinberg są również współscenarzystami. Blog Neila Gaimana poświęcony obsadzie i bohaterom serialu można znaleźć TUTAJ .

STRANGER THINGS 4 (LATO 2022)

Serial „Stranger Things” to sentymentalna podróż do lat 80. Jego akcja rozgrywa się w pozornie zwyczajnym Hawkins w amerykańskim stanie Indiana. Pewien chłopiec dosłownie rozpływa się w powietrzu, a jego przyjaciele, rodzina i lokalna policja, którzy próbują dociec prawdy, zostają wplątani w niewiarygodnie tajemniczą intrygę. W ich jak mogłoby się wydawać nudnym miasteczku czai się przerażająca nadprzyrodzona siła. Dochodzi tam też do tajnych eksperymentów rządowych i otwiera się niebezpieczny portal, który łączy nasz świat z potężną mroczną strefą. Przyjaźnie zostaną wystawione na próbę, a w życiu niektórych mieszkańców Hawkins, w samym miasteczku i najprawdopodobniej na całym świecie zajdą nieodwracalne zmiany.

THE UMBRELLA ACADEMY: SEZON 3

Tego samego dnia 1989 roku niezwiązane ze sobą w żaden sposób kobiety rodzą 43 dzieci. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że żadna z nich nie była wcześniej w ciąży. Siedmioro dzieci adoptuje pewien miliarder, który zakłada „The Umbrella Academy”. W 2019 roku — na wieść o tajemniczej śmierci ojca — rozrzucona po świecie rodzina ponownie nawiązuje ze sobą kontakt. Jednak ze względu na dzielące ich różnice osobowościowe i mocno odmienne umiejętności, a także mroczne widmo globalnej apokalipsy, znów zaczynają się od siebie oddalać. Gdy nie udaje im się uratować świata, postanawiają wrócić do przeszłości, jednak zostają rozrzuceni w czasie na przestrzeni lat 60. w Dallas. Pięć ląduje jako ostatni, w samym środku katastrofy atomowej, która — po raz kolejny — jest skutkiem zakłócenia linii czasu przez grupę. Akademii udaje się ponownie zjednoczyć, zapobiec zagładzie w latach 60. i wrócić do 2019 roku. Są przekonani, że naprawili oś czasu i zapobiegli pierwszej apokalipsie. Jednak ich radość trwa krótko, bo już wkrótce zdają sobie sprawę, że świat wcale nie wygląda tak, jak go zostawili…

WIEDŹMIN: RODOWÓD KRWI

Serial „Wiedźmin: Rodowód krwi”, którego akcja toczy się w erze elfów, 1200 lat przed zdarzeniami z serialu „Wiedźmin”, opowiada dawno zapomnianą historię o stworzeniu prototypowego wiedźmina oraz o wydarzeniach, które doprowadziły do Koniunkcji Sfer, gdy światy potworów, ludzi i elfów połączyły się w jeden.