Jedną z dwóch dużych premier w Polsce w 2022 roku będzie przekształcenie HBO GO w HBO Max. Do tej pory nie znaliśmy dokładnej daty, ale nieoficjalne informacje wskazują konkretny termin.

2022 może okazać się równie ciekawym okresem dla polskiego rynku, co czasy z końcówki 2016 roku, gdy w Polsce zagościły platformy Netflix i Prime Video. Na przestrzeni następnych dwunastu miesięcy doczekamy się bowiem co najmniej dwóch dużych premier: przekształcenia HBO GO w HBO Max oraz debiutu Disney+. Napisałem co najmniej, gdyż w drodze jest też SkyShowtime. Dwa ostatbie wydarzenia dopiero się kształtują i na jego temat nie wiemy tak wiele, jak w przypadku HBO Max. Wszystko dlatego, że HBO wyraźnie mówiło o początku 2022 roku, a kilka miesięcy temu zorganizowane zostało specjalne wydarzenie online dla dziennikarzy z naszego regionu, by po krótce przedstawić nam HBO Max.

Co nowego na HBO Max? 4K, dźwięk przetrzenny, profile i wiele więcej

Oczywiście platforma z technicznego punktu widzenia jest już nam doskonale znana. Wydaje się znacznie bardziej dopracowana, niż aktualnie oferowane HBO GO. Największymi zmianami będą na pewno wprowadzenie rozdzielczości 4K i dźwięku przestrzennego (możliwe, że również Dolby Atmos) oraz obsługi profili. Wydajność i stabilność usługi mają stać na zupełnie innym poziomie niż HBO GO, które regularnie miewa problemy - zaprzestałem nawet dodawania tytułów do "Mojej listy", ponieważ jest ona metodycznie zerowana, więc cała czynność mija się z celem.

Kiedy HBO Max pojawi się w Polsce?

Najczęściej zadawane pytanie odnośnie HBO Max brzmi jednak: kiedy? Zaokrąglony termin do "początku 2022" roku jest bardzo ogólny, ale wieści od naszych sąsiadów ze Słowacji wskazują bardzo dokładną datę. Mowa jest o 22 lutego, bo właśnie ten dzień wskazywany jest przez źródło redakcji zive.aktuality.sk, którym mają być lokalni operatorzy, a z nimi - także w Polsce - HBO blisko współpracuje nad ofertą. Także w Polsce HBO GO jest częścią większości ofert operatorów telewizyjnych, komórkowych i platform VOD, więc można śmiało zakładać, że ta współpraca będzie przedłużona.

Premiery kinowych filmów na HBO Max po zaledwie 45 dniach?

Biorąc pod uwagę działania gigantów pokroju WarnerMedia, można też domniemywać, że tego samego dnia platforma wystartuje w podobnym lub tym samym okresie. Według autorów, platforma ma nie notować już żadnych opóźnień, tym bardziej ze względu na zapowiedziane głośne premiery filmów kinowych, jak "Diuna" i nowa odsłona Matriksa. Przypomnijmy, że prawdopodobnie także w Polsce obowiązywać będzie reguła 45 dni odstępu od debiutu filmu na dużym ekranie i na HBO Max.

Ze względu na nietypową działalność HBO Max w 2021 na terenie USA wszystkie duże tytuły Warner Bros. pojawiały się na HBO Max tego samego dnia, co w kinach - to oczywiście miało na celu spopularyzowanie platformy, która ma naprawdę silnych rywali na rynku: Netfliksa, Prime Video, Disney+ czy Hulu, więc silne produkcje były wręcz niezbędne, by budować bazę subskrybentów.