Netflix kontynuuje marsz po każdą Waszą wolną chwilę. Jeśli przyzwyczailiście się do cotygodniowych premier filmów na Netfliksie w zeszłym roku, to 2022 nie będzie w tej kwestii wyjątkiem. Platforma zadbała o to, by premier było jeszcze więcej. Wśród nadchodzących tytułów nie jest łatwo już teraz wskazać te najciekawsze, bo o wielu nie wiemy dostatecznie dużo lub nie ujawniano ich w ogóle, ale zawierająca kilkadziesiąt produkcji lista robi wrażenie. Na pewno uwagę zwracają na siebie te obrazy, które będą mieć w swojej obsadzie znane twarze pokroju Ryana Reynoldsa czy Ryana Goslinga, a także Eddiego Murphy'ego, Daniela Craiga, Marka Wahlberga czy Kevina Harta.

Największe gwiazdy w filmach Netfliksa - premiery 2022

Przed nami premiera "Projektu Adam" z Ryanem Reynoldsem, Jennifer Garner, Markiem Ruffalo i Zoe Saldañą, "The School for Good and Evil" z Charlize Theron i Kerry Washington, "Pinokio" od Guillermo Del Toro, "Kraina Snów" z Jasonem Mamoa, "Me Time" z Kevinem Hartem i Markiem Wahlbergiem czy "You People" z Jonah Hillem i Eddiem Murphym.

Przygotujcie się też na premierę "Szarego człowieka" z Ryanem Goslingiem, "The Pale Blue Eye" z Christianem Balem, "The Good Nurse" z Jessicą Chastain i Eddiem Redmayne oraz "Enola Holmes 2", gdzie ponownie wystąpią Millie Bobby Brown oraz Henry Cavill. Jedną z kluczowych premier będzie "Na noże 2" z Danielem Craigem obok którego wystąpią Edward Norton, Janelle Monáe, Dave Bautista, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Kate Hudson, Jessica Henwick, Madelyn Cline. Za cały projekt odpowiada Rian Johson.

Na liście twórców, od których filmy zadebiutują w 2022 obecni są Judd Apatow, Noah Baumbach, Scott Cooper, Edward Berger, Niki Caro, Guillermo Del Toro, Sally El Hosaini, Kim Farrant, Paul Feig, John Lee Hancock, Jean-Pierre Jeunet, Louis Leterrier, Tobias Lindholm, Richard Linklater, Tyler Perry, Anthony Russo, Joe Russo, Nora Twomey oraz George C. Wolfe.

Lista filmów Netflix na 2022 rok

Akcja, przygoda, sci-fi

The Adam Project

Athena

Carter

Day Shift

Enola Holmes 2

The Gray Man

Interceptor

The Mother

The Mothership

Spiderhead

They Cloned Tyrone

Dramat

A Jazzman’s Blues

Against the Ice

All Quiet on the Western Front

Blonde

The Good Nurse

Hustle

Luckiest Girl Alive

Operation Mincemeat

The Pale Blue Eye

Rustin

Spaceman

The Swimmers

White Noise

The Wonder

Komedia

BigBug

The Bubble

Knives Out 2

Me Time

Metal Lords

Senior Year

The Takedown

Tyler Perry’s A Madea Homecoming

You People

Dramat

Thriller, horror

Black Crab

Brazen

Choose or Die

End of the Road

The Inheritance

Monkey Man

Mr. Harrigan’s Phone

Texas Chainsaw Massacre

The Weekend Away

Windfall

Familijne

13: The Musical

Boo!

Ivy & Bean

Matilda

Rescued by Ruby

The School for Good and Evil

Slumberland

Tall Girl 2

We Have A Ghost

Animowane, anime

Apollo 10 ½: A Space Age Childhood

Bubble (Anime)

Drifting Home (Anime)

Guillermo Del Toro’s Pinocchio

My Father’s Dragon

The Sea Beast

The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh Part 1 (Anime)

Wendell & Wild

Romanse