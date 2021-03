Odświeżony ekran odtwarzania Netflix na smart TV to krok w dobrą stronę

Codzienne użytkowanie serwisów, usług i aplikacji sprzyja wyrabianiu sobie nawyków. Sporo czynności wykonuję przez to automatycznie, a pamięć mięśniowa powoduje, że – na przykład – chcąc zmienić ustawienia bez namysłu wciskam odpowiednie przyciski lub kieruje kursor w odpowiednie miejsce na ekranie. Akurat tym razem Netflix nie zmienił nic w wyglądzie serwisu w przeglądarce, ale na smart TV już tak. Gdyby tak podsumować działania Netfliksa na przestrzeni kilku miesięcy, to zaczynam odnosić wrażenie, że to właśnie aplikacje na smart TV są częściej aktualizowane i pojawia się w nich więcej zmian oraz nowości.

Pisaliśmy ostatnio przecież o nowych sekcjach „nowe i popularne” oraz lub „wylosuj tytuł”, a także BRAKU planów wprowadzenia kanału linearnego na inne rynki poza Francją. Choć statystyki nie mają przemawiać na korzyść smart TV, jeśli chodzi o popularność ekranów, na jakich oglądamy seriale i filmy, to Netflix mocno stara się te doświadczenia na smart TV poprawić.

Wprowadzona właśnie zmiana, podobnie jak wiele poprzednich, które opisywałem wcześniej na podstawie własnych informacji, pojawiła się na smart TV od Sony z Android TV. Nie zauważyłem jej jeszcze na innych urządzeniach z Android TV, do jakich mam dostęp, ani na telewizorach Samsunga z Tizenem. Ciągłość testowania nowości na tej konkretnej platformie oraz urządzeniu jest więc zachowana, co mnie z jednej strony utwierdza w przekonaniu, że po wybraniu obiektu do eksperymentów Netflix stale będzie udostępniał na nim zmiany i to wcześniej niż gdziekolwiek indziej, a z drugiej strony dziwi mnie trochę ta konsekwentność, bo wygląda na to, jakby grupa nieświadomych testerów była stała.

