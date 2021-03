Netflix uwielbia być modny – tak promuje programy dzięki nowej funkcji

Dowodem na to są działania Netfliksa, który lubi modne rzeczy, a takimi były Relacje. To dlatego w mobilnej aplikacji serwisu pojawiła się sekcja z okrągłymi miniaturkami, po których dotknięciu odtwarzane było krótkie wideo będące wycinkiem z promowanego serialu czy filmu. Czasem były to zapowiedzi produkcji, czasem dodatkowy komentarz twórców lub inne atrakcje. Możemy się śmiać, że Relacje zagoszczą też w Excelu któregoś dnia, ale skoro po testach Netflix zdecydował się na wdrożenie ich globalnie, to znaczy, że musiały działać i angażowały użytkowników.

Jestem bardzo ciekaw, czy podobny los spotka także „Fast Laughs”, czyli nieco dłuższe klipy będące fragmentami programów komediowych Netfliksa. Na ekranie telefonu można zobaczyć tak żarty komików oraz zabawne sceny z seriali animowanych oraz aktorskich, a całość prezentowana jest w formie bliźniaczo podobnej do filmów z TikToka.

„Fast Laughs” w aplikacji Netfliksa mogą przekonać nas do obejrzenia programu

We’ve been working in the kitchen ALL DAY to bring you our new Fast Laughs feature, now are you going to eat it or not? pic.twitter.com/pW7NrRkmTN — Netflix Is A Joke (@NetflixIsAJoke) March 3, 2021

Po prawej stronie ekranu znajdują się bowiem cztery skróty, zupełnie jak na TikToku, lecz Netflix oferuje inne funkcje. Pierwsza u góry pozwala zareagować na klip zostawiając emotkę „LOL”, co chyba ma dać do zrozumienia platformie o tym, że żart się udał. Poniżej znajduje się duży plus, który odpowiada za dokładnie to samo, co w innych miejscach serwisu, czyli dodanie danego tytułu do „Mojej listy”. Następny jest przycisk „Udostępnij” pozwalający podzielić się linkiem z innymi, a na samym końcu umieszczono skrót prowadzący do odtwarzacza pełnego programu, z którego fragment oglądaliśmy.

Być może taka forma klipów się sprawdzi i Netflix będzie chciał wdrożyć „Fast Laughs” (jeśli macie propozycję polskiej nazwy dla tej funkcji, to dajcie znać w komentarzach) nieco szerzej, niż dotychczas. Jak na razie wiemy, że pojawiają się ona w pierwszej kolejności w aplikacji na iOS-a, choć pojedyncze osoby na Androidzie też zgłaszają ich obecność.