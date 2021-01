Losowe odtwarzanie na Netflix, Techcrunch

Kanał linearny to jeden z przykładów. Nie jest jasne, co się z nim stanie. Wciąż mu się przyglądamy. Ale myślę, że jeszcze lepszym przykładem jest nowa funkcja, którą testujemy i którą wdrożymy globalnie, ponieważ naprawdę działa, gdy użytkownicy mogą po prostu pominąć przeglądanie, wcisnąć przycisk i to my wybieramy dla nich tytuł, który od razu jest odtwarzany. [Losowe odtwarzanie – przyp-red] to świetny mechanizm, który sprawdza się dla naszych widzów w takich sytuacjach.

Pomysł z kanałem linearnym nie został więc definitywnie odrzucony i podejrzewam, że Netflix nadal będzie nad nim pracował. Takie rozwiązanie jest bliższe temu, co znamy i do czego przywykła spora część społeczeństwa, ale w chwili obecnej plany zakładają wdrożenie u wszystkich użytkowników funkcji losowego odtwarzania, a nie kanału linearnego. Idea za nim stojąca zdecydowanie bardziej do mnie przemawia, więc będę niecierpliwie na niego czekał.