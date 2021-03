Wygodne usuwanie filmów z „kontynuuj oglądanie” na Netflix

Netflix posiada wiele unikalnych funkcji, których konkurencja z jakichś powodów nie potrafi wdrożyć u siebie. Gdy platforma Reeda Hastingsa pokazała, że powrót do seansu ulubionego serialu albo wcześniej oglądanego filmu może być niesamowicie łatwe, dzięki sekcji „Kontynuuj oglądanie”, wszyscy inni powinni byli powielić to rozwiązanie. Tak nie stało się do dziś – wszyscy wiemy, jak zawodna potrafi być ta funkcja u niektórych rywali Netfliksa i czasami łatwiej oraz szybciej jest samemu znaleźć dany tytuł i przewinąć w żądane miejsce.

Usuwanie tytułu z listy „Kontynuuj oglądanie” na Netflix w przeglądarce

Niestety, bardzo często znalezienie czegoś, co nam się spodoba, potrafi zająć dłuższą chwilę, a z seansu możemy zrezygnować po kilku, kilkunastu czy nawet kilkudzesięciu minutach oglądania. Nikt nie zmusi nas do ukończenia seansu, ale dany serial czy film pozostawał na liście „Kontynuuj oglądanie” prawie na zawsze.

Prawie, bo – choć mało osób zdaje sobie z tego sprawę – w ustawieniach Netfliksa na www można usunąć niechciane tytuły z listy. Nie było to jednak ani łatwe, ani intuicyjne, dlatego duża część widzów po prostu pogodziła się z tym, że niektóre produkcje pozostaną tam na zawsze.