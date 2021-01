Pierwsze wieści na temat nowej funkcji na Netflix sięgają sierpnia poprzedniego roku, gdy pojawiła się ona na urządzeniach wybranych użytkowników. To szeroko i regularnie stosowana przez Netflix metoda, dzięki której serwis ma szansę sprawdzić, jak na niektóre zmiany zareagują użytkownicy. Wdrożenie nowej funkcji dla wąskiej grupy widzów jest też o wiele łatwiejsze, tak samo jak późniejsze gromadzenie ich feedbacku na temat wrażeń.

Widowiskowe azjatyckie sci-fi zaczyna mi się podobać. Zobaczcie ten zwiastun Space Sweepers

Netflix testował już losowe odtwarzanie

We wspomnianym sierpniu 2020 roku niektórzy użytkownicy zauważyli, że na ekranie wyboru profilu pojawił się nowy przycisk podpisany „Shuffle play” – „Odtwarzanie losowe”. Jest to funkcja znana z odtwarzaczy muzycznych oraz platform streamingowych, która pozwala odtwarzać następne utwory w nieprzewidzianej przez użytkownika kolejności. Takie losowe odtwarzanie piosenek jest dość popularne i same z tej możliwości całkiem regularnie korzystam. Czy podobnie będzie w przypadku filmów seriali?

Dźwięk przestrzenny wkrótce ma zagościć także na Netflix

Warto dodać, że w kwietniu 2019 roku część widzów donosiła o dodaniu opcji odtwarzania losowych odcinków danego serialu, co w niektórych przypadkach byłoby bywałoby bardzo pomocne. Jeśli mamy za sobą seans wszystkich epizodów „Biura” czy „Teorii wielkiego podrywu”, a chcemy do obiadu powtórzyć jeden z nich, to serwis oferował wsparcie przy doborze takiego odcinka. Nowość, która trafi na Netflix w ciągu najbliższych miesięcy będzie jednak działać inaczej.

Losowe odtwarzanie na Netflix wkrótce u wszystkich użytkowników

O tym, jak będzie wygląda w praktyce, możemy dowiedzieć się z zapowiedzi Netfliksa, która została zawarta w komunikacie prasowym dotyczącym wyników z ostatniego kwartału 2020 roku. W przypadku telewizorów jest to dodatkowa sekcja w lewym menu nawigacyjnym, jak widać to na zdjęciu udostępnionym przez Techcrunch. Po przejściu do tej sekcji widzimy duży znak kojarzony z losowym odtwarzaniem i przycisk, po którego wybraniu zostanie odtworzony przypadkowy, ale wybrany przez algorytmy na podstawie naszego gustu, odcinek serialu lub film.

Nie będzie 7. sezonu Peaky Blinders. Fani dostaną jednak coś innego

Co ciekawe, Netflix twierdzi, że reakcje użytkowników na tę nowość były pozytywne, co może nas trochę dziwić, bo posty w sieciach społecznościowych oraz mediach nie brzmiały tak optymistycznie. Być może pod uwagę brana jest przede wszystkim popularność danego rozwiązania i Netflix zanotował spory wzrost aktywności użytkowników, którzy nie mogąc zdecydować się na nic konkretnego klikaj „wylosuj” i oglądali to, co usługa dla nich wybrała.