Widowiskowe azjatyckie sci-fi zaczyna mi się podobać. Zobaczcie ten zwiastun Space Sweepers

Azjatyckie filmy sci-fi mogą się podobać

Zanim jednak przejdziemy do „Space Sweepers”, chciałbym najpierw nawiązać do filmu, który zobaczyłem niedawno. Mam na myśli hit rodem z Chin pt. „Wędrująca Ziemia”, który rewelacyjnie radził sobie w światowym box office zarabiając setki milionów dolarów. Pod względem realizacyjnym i wizualnym film jest rzeczywiście bardzo udanym widowiskiem, dlatego nie będę ukrywał, że to właśnie efekty podobały mi się najbardziej.

Widok planety Ziemia wędrującej obok Jowisza to niecodzienny widok i dla fanów gatunku nie lada gratka. Oglądając „Wędrującą Ziemię” nie sposób jednak nie dostrzec charakterystycznych dla chińskiego kina cech, które nie muszą spodobać się widzom. Mnie nie przeszkadzały na tyle, by zepsuć seans i zniechęcić do dalszego oglądania, ale w pełni zrozumiem, jeśli dla kogoś będzie to za dużo.

Space Sweepers – nowy koreański film sci-fi na Netflix