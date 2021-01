Dźwięk przestrzenny wkrótce ma zagościć także na Netflix

Wszyscy miłośnicy audio prawdopodobnie doskonale znają już funkcję dźwięku przestrzennego (ang. spatial audio) dostępną w słuchawkach AirPods Pro oraz AirPods Max. O funkcji tej Apple rozpisuje się tak:

Gdy oglądasz obsługiwany film lub serial, słuchawki AirPods Max (iOS 14.3 lub nowszy) oraz AirPods Pro używają dźwięku przestrzennego z dynamicznym śledzeniem ruchów głowy, aby zapewnić wciągający dźwięk surround. Kanały dźwięku surround są słyszalne z właściwego miejsca — nawet jeśli obrócisz głowę lub zmienisz położenie iPhone’a.

Czy to najlepszy rodzaj dźwięku jaki można uzyskać w słuchawkach? Zakładam, że nie. Ale warto pamiętać że AirPods to nie są sprzęty audiofilskie, a słuchawki które z założenia mają trafić do mas. I w tej grupie zachwytów nad dźwiękiem przestrzennym nie ma końca, regularnie jednak pojawia się ten sam argument: mało treści, które wspierają to stosunkowo nowe rozwiązanie. Wygląda jednak na to, że wkrótce ma szansę się to zmienić. Netflix pracuje właśnie nad wsparciem dźwięku przestrzennego na swojej platformie.