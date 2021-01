Znamy pierwsze nowości w lutym na Netflix – filmy i seriale [lista aktualizowana]

„Malcom i Marie” oraz „Space Sweepers” w lutym na Netflix

Skupiając się w pierwszej kolejności na produkcjach oryginalnych Netfliksa nie mógłbym nie zacząć od arcyciekawie zapowiadającej się produkcji z Zenday’ą oraz Johnem Davidem Washingtonem. Dwójka aktorów doskonale znana jest widzom z poprzednich produkcji, a tym razem wcielą się w parę, której miłość zostaje wystawiona na ciężką próbę. Pełny świetnych ujęć i znakomitego aktorstwa – tak wygląda w tej chwili „Malcolm i Marie”, który trafi na Netflix 5 lutego. Tego samego dnia doczekamy się też debiutu „Space Sweepers” – koreańskiego filmu sci-fi opowiadającego o załodze statku zbierającego odpadki, która natrafia na broń masowego rażenia w nieoczywistej formie. Po naprawdę miłym seansie „Wędrującej Ziemi”, jestem równie zaintrygowany.

Serial twórców „DARK” – „Plemiona Europy” na Netflix w lutym

Fani „DARK” z pewnością zwrócą się ku „Plemionom Europy”, które są nowym serialem twórców niemieckiego hitu Netfliksa. Akcja serialu rozgrywa się w 2074, dokładnie 45 lata po tajemniczej katastrofie – ci, którzy przeżyli połączyli się w rywalizującej plemiona. Nie zabraknie głównych bohaterów, których rola będzie o wiele większa, niż oni sami będą sobie z tego zdawać sprawę, Zwiastun zapowiada co najmniej interesujący pomysł na historię, więc miejmy nadzieję, że efekt końcowy będzie równie dobry. Na premierę zaczekamy do 19 lutego. Jeśli chodzi o produkcje na licencji, to uwagę zwracają na siebie „Obywatel Jones”, czyli ostatni film Agnieszki Holland ostatni „Kiedy gasną światła” – horror Davida Sandberga.

Filmy i seriale na Netflix – luty 2021

Tytuły Data premiery Rok Najlepsi wrogowie 01.02 2019 Ekipa Ameryka: Policjanci z jajami 01.02 2004 Kiedy gasną światła 01.02 2016 Historia kopciuszka 01.02 2004 Biuro Ochrony Magii: sezon 1 01.02 2018 Zig & Sharko: sezon 3 01.02 2011 Desperado 01.02 1995 Obywatel Jones 01.02 2019

Oryginalne filmy i seriale na Netflix – luty 2021

Netflix Original Data premiery Kid Cosmic 02.02 Firefly Lane 03.02 Czarna plaża 03.02 Niewidzialne miasto 05.02 The Yin-Yang Master: Dream of Eternity 05.02 Malcolm i Marie 05.02 Little Big Women 05.02 Space Sweepers 05.02 Run On 10.02 Ameryka: film 10.02 Narkoprzygody Hediego i Cokemana 10.02 Na celowniku 11.02 Dani Rovira: Nienawiść 12.02 Plemiona Europy 19.02 Lovestruck in the City 19.02 Dziedzictwo Jowisza 19.02 O wszystko zadbam 19.02 Zakochany do szaleństwa 26.02 A Love So Beautiful 27.02

Źródło: Upflix.pl