Oferty na kartę przegrywają sromotnie z abonamentami

Coroczny raport o stanie rynku telekomunikacyjnego UKE, to chyba najbardziej wyczekiwane dane w branży każdego roku. Wynika to z tego, iż nie jest to raport z jakiegoś badania, a z twardych i rzeczywistych danych, zebranych od wszystkich operatorów w Polsce.

Tak więc mowa tu o prawdziwym oddaniu stanu rynku telekomunikacyjnym w Polsce, w dokładnych liczbach, porównaniach i zestawieniach różnych parametrów.

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego za 2023 r. został przygotowany na podstawie danych, uzyskanych od operatorów telekomunikacyjnych, przekazanych Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Prezes UKE) na podstawie art. 7 Prawa telekomunikacyjnego (Pt) i art. 29 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Megaustawa).

Raport ten jest naprawdę opasły, dzisiaj więc skupimy się tylko na tytułowej telefonii komórkowej w Polsce.

Oferty na kartę vs abonamenty

Penetracja kart SIM (liczba kart SIM w stosunku do ogółu mieszkańców) po raz pierwszy od wielu lat, nie tylko wyhamowała, ale i nieznacznie spadła w porównaniu z 2022 rokiem.

Na koniec 2023 roku, na polskim rynku odnotowano 52,4 mln aktywnych kart SIM - średnio 1,4 karty na osobę.

Niestety,- nad czym osobiście ubolewam, nadal oferty na kartę nie mogą się przebić w świadomości klientów, jako te bardziej atrakcyjne od abonamentów. Bardziej elastyczne, częściej atrakcyjniejsze nie tylko w zawartości, ale i cenie - to dużo tańsze opcje niż abonamenty. Nie pomogło tu nawet udostępnienie szeregu świetnych ofert subskrypcyjnych - Orange Flex, nju subskrypcja, Mobile Vikings, Plus subskrypcja czy Heyah 01, które niejako łączą wygodę abonamentów z zaletami ofert na kartę.

W zasadzie od 2017 roku (ustawa antyterrorystyczna i obowiązek rejestracji kart prepaid), procentowy udział ofert na kartę nie dobił nawet do 30%. Co więcej, dane z końca 2023 roku pokazują, iż ich udział znacznie zmalał w porównaniu z 2022 rokiem - liczba aktywnych kart SIM w ofertach na kartę zmniejszyła się o niemal milion sztuk.

Nie pomogły więc też promocje z „darmowymi” setkami gigabajtów co miesiąc w ofertach na kartę - aczkolwiek można tu jednocześnie doszukiwać się też powodów tego spadku. Promocje te pojawiły się na początku 2022 roku, a że trwają rok, może oznaczać, iż wielu klientów kupowało karty SIM tylko na ten rok trwania danej promocji u danego operatora. No i nie kupowali nowych na kolejny rok, na co być może liczyli operatorzy - to zawsze dobre źródło na podbudowanie bazy kart SIM w raportach kwartalnych i rocznych.

Najwięksi operatorzy w Polsce

Który operator ma najwięcej kart SIM? Od kilku lat niezmiennie przoduje tutaj Play, który może pochwalić się udziałem ponad 30% w rynku, na drugim miejscu mamy Orange, dalej Plus i T-Mobile. Operatorzy wirtualni stanowią tu coraz mniejszy odsetek, zbliżając się do 3-procentowego udziału w rynku.

Jednak, w przypadku przychodów kolejność jest zgoła odmienna, największe generuje operator Orange, wyprzedzając Plusa, T-Mobile i lidera pod względem liczby kart SIM - Play. Powodów można się tu doszukiwać zarówno w poziomie cen za usługi telefonii komórkowej, jak i liczbie klientów, których uda się namówić na te najdroższe abonamenty.

Ten drugi aspekt wysuwa się chyba najbardziej na czoło, bo przecież ceny abonamentów komórkowych „wielkiej czwórki” są mniej więcej na tym samym poziomie.

Wykorzystanie usług telefonii komórkowej

Coraz mniej rozmawiamy przez telefon, nie są to jakieś dramatyczne spadki, aczkolwiek są. Co roku liczba wykonanych minut połączeń spada o około 5 mld.

Spada również liczba wysłanych wiadomości SMS - w mniejszym stosunku, ale to też zauważalny trend.

Jeśli zaś chodzi o wiadomości MMS, ich liczba spadła w porównaniu z rokiem 2022 o 200 tys., a w porównaniu z 2021 o 100 tys.

Na koniec jeden znaczący wzrost, oczywiście mowa o zużyciu transferu danych, liczba przesłanych i odebranych danych wzrosła rok do roku o 20%, osiągając na koniec 2023 roku poziom ponad 9,8 mln TB.

Uśredniając, każdy z nas przesłał w ubiegłym roku 260 GB danych (21,66 GB miesięcznie), czyli o 45 GB (3,75 GB miesięcznie) więcej niż w roku 2022.

