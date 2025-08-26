Wiemy, kiedy nowe iPhone’y! Apple w końcu potwierdziło datę konferencji.

Czekaliśmy, spekulowaliśmy i wreszcie jest oficjalne potwierdzenie. Apple rozesłało zaproszenia na swoją coroczną konferencję poświęconą nowym iPhone’om, a ich odbiorcy już pochwalili się nimi w sieci. Wydarzenie odbędzie się 9 września 2025 roku w Apple Park w Cupertino, a start zaplanowano na godzinę 10:00 czasu lokalnego. U nas będzie to 19:00. Jak co roku, firma zapowiada transmisję na żywo na swojej stronie, w aplikacji Apple TV oraz na YouTube. Tu warto oczywiście dodać, że od lat nie jest to już wydarzenie, które odbywa się w czasie rzeczywistym, a po prostu globalna premiera przygotowanych wcześniej wystąpień.

Tegoroczna konferencja to oczywiście coś więcej niż tylko nowe iPhone’y. Jeśli wierzyć przeciekom, szykują się nowości w Apple Watchach, AirPodsach, a nawet HomePodzie.

iPhone 17: cztery modele i nowy Air zamiast Plusa

Największą gwiazdą wrześniowego eventu będzie bez wątpienia iPhone 17 w czterech wariantach: iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max oraz zupełnie nowy iPhone 17 Air. To właśnie Air ma być największym zaskoczeniem – według doniesień będzie najcieńszym i najlżejszym iPhonem w historii i zastąpi dotychczasową wersję Plus.

iPhone 17 Air ma dostać 6,6-calowy wyświetlacz, modem Apple C1 i pojedynczy obiektyw tylnego aparatu. Dla porównania, wersje Pro i Pro Max zaoferują bardziej zaawansowany system fotograficzny z nowym, podłużnym modułem tylnej kamery.

iPhone 17 Pro: nowa konstrukcja i mocniejszy procesor

Modele iPhone 17 Pro i Pro Max mają otrzymać przeprojektowaną obudowę z aluminiową ramką, która ma być bardziej wytrzymała, a także całkiem nowy układ aparatów w formie poziomego paska. Co ciekawe, według informacji wszystkie cztery wersje iPhone’a 17 mogą dostać wyświetlacze z technologią ProMotion w standardzie, a więc z adaptacyjnym odświeżaniem do 120 Hz.

Pod maską znajdą się nowe procesory – A19 w podstawowych modelach i A19 Pro w wersjach z wyższej półki. Apple chce w ten sposób zwiększyć wydajność i jeszcze bardziej zoptymalizować zarządzanie energią.

Apple Watch Series 11, Ultra 3 i SE 3 – pełne odświeżenie serii

Wrzesień 2025 to również ważny moment dla fanów Apple Watcha. Po raz pierwszy od trzech lat firma najprawdopodobniej odświeży całą linię zegarków naraz. Mamy nadzieję, że na konferencji zobaczymy Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 oraz nowego Apple Watch SE 3.

Choć szczegóły nie są jeszcze znane, wszystko wskazuje na to, że Apple planuje wprowadzić wyraźne zmiany zarówno w designie, jak i funkcjach sportowych. Ultra 3 może dostać nowe tryby outdoorowe, a Series 11 – cieńszy profil i większy ekran.

Możliwe dodatkowe premiery: AirPods Pro 3, HomePod mini, Apple TV

Apple słynie z niespodzianek i wiele wskazuje na to, że we wrześniu zobaczymy więcej niż tylko iPhone’y i zegarki. Pojawiają się doniesienia o AirPods Pro 3 z przeprojektowaną obudową i nowymi funkcjami ANC, nowym HomePodzie mini oraz odświeżonym Apple TV 4K.

Nie ma pewności, czy wszystkie te produkty pojawią się już teraz, ale Apple wielokrotnie udowadniało, że wrześniowa konferencja to dobry moment na mniejsze, ale ważne aktualizacje.

iOS 26, iPadOS 26 i macOS Tahoe – znamy daty premier

Podczas wrześniowego wydarzenia Apple ogłosi też daty premiery najnowszych systemów operacyjnych: iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe oraz watchOS i tvOS w nowych wersjach. Aktualizacje będą dostępne dla wszystkich użytkowników kilka dni po konferencji, prawdopodobnie jeszcze przed końcem września.

Gdzie oglądać konferencję Apple

Jeśli chcesz zobaczyć premierę na żywo, będziesz mieć kilka opcji: Apple udostępni streaming na swojej stronie internetowej, w aplikacji Apple TV oraz na YouTube. Jak zwykle transmisja będzie darmowa i otwarta dla wszystkich.