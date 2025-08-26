Google Pixel 10 Pro z internetem bez limitu ponad tysiąc złotych taniej

Przyjrzymy się dziś dwóm najlepszym promocjom na zakup najnowszego smartfona Google Pixel 10 Pro z internetem z pełnym no limit, również z internetem bez limitu danych i prędkości.

Jak wiemy już, na polskim rynku mamy aktualnie cztery opcje zakupu w przedsprzedaży (z bonusami) najnowszych smartfonów Google Pixel 10 - w sklepie Google Store, w sklepie Media Expert oraz w abonamencie i za gotówkę w Play oraz T-Mobile.

Jeśli chodzi o samego Google Pixel 10 Pro, wszystkie opcje dają nam dodatkowo dostęp na rok do Google AI Pro za 0 zł, w Google Store uzyskujemy dodatkowe 1 100,00 zł, ale tylko na dalsze zakupy w tym sklepie, a w abonamencie Play 600 zł zniżki.

Więcej można zyskać, kupując ten model w Media Expert lub w abonamencie T-Mobile. Dokładnie ponad tysiąc złotych.

Google Pixel 10 Pro w Media Expert

Promocja w Media Expert uwarunkowana jest odsprzedażą swojego obecnego smartfona - to warunek konieczny na uzyskanie rabatu, powiększonego o wartość odkupu naszego smartfona, i który to w całości musi być przeznaczony na zakup nowego Google Pixel 10.

Gwarantowany rabat na Google Pixel 10 Pro dostępny jest w wysokości 1 100 zł.

Do tego doliczana jest przy kasie, wartość odkupu. W przypadku mojego iPhone 12 mini w idealnym stanie (wszystkie odpowiedzi przy wycenie na TAK), wstępna wycena wyniosła 372 zł.

W życiu nie odsprzedałbym tego smartfona w takiej cenie, ale jeśli dla kogoś byłoby to satysfakcjonujące, może tym sposobem obniżyć cenę za smartfona Google Pixel 10 Pro o około 1,5 tys. zł (przykład przy odsprzedaży iPhone 12 mini - wyceny innych smartfonów pod tym linkiem).

Nie ma lepszej i tańszej opcji aktualnie. Jeśli nie macie jednak smartfona do odsprzedaży, nie znajduje się on na podlinkowanej wyżej liście lub wartość jego odkupu nie jest dla Was do zaakceptowania, drugą najlepszą promocją na Google Pixel 10 Pro jest abonament w T-Mobile.

Google Pixel 10 Pro w T-Mobile

Jak już wspominałem, w abonamencie T-Mobile można liczyć na obniżenie kwoty zakupu smartfona Google Pixel 10 Pro o ponad tysiąc złotych, bez żadnych warunków dodatkowych.

Czy to jest jednak opłacalne? Opłacalność zakupu smartfona w abonamencie wyliczamy, porównując łączny koszt zakupu smartfona i abonamentu komórkowego, z łącznym kosztem zakupu tego samego urządzenia w sklepie wraz z porównywalną ofertą bez zobowiązania (z miesięcznym okresem zobowiązania, na kartę lub w subskrypcji). No i wiadomo, że jak u operatora wychodzi taniej niż w opcji rynkowej — wato rozważyć zakup smartfona w abonamencie.

Google Pixel 10 Pro w T-Mobile, dostępny jest w abonamencie z pełnym no limit na rozmowy i wiadomości oraz z internetem bez limitu danych i prędkości za 75 zł miesiecznie.

Na start zapłacimy za niego 59 zł i później w 24 ratach po 160 zł miesięcznie. Łącznie za samo urządzenie zapłacimy więc 3 899,00 zł - czyli 1 050,00 zł taniej niż w sklepie, a razem z abonamentem łączny koszt przez całą umowę zamknie się nam w kwocie 5 699,00 zł.

Porównywalną ofertą bez zobowiązania, jest subskrypcja w Red Bull Mobile za 50 zł miesięcznie - to jednocześnie najtańsza aktualnie oferta na rynku z internetem bez limitu danych i prędkości.

Koszt zakupu smartfona Google Pixel 10 Pro w Media Expert (bez opcji odkupu swojego starego smartfona), to 4 849,00 zł.

Doliczając do tego subskrypcję w Red Bull Mobile z internetem bez limitu, łączny koszt w ujęciu dwuletnim zamknie się nam w kwocie 6 049,00 zł.

Tak więc w abonamencie T-Mobile, wychodzi to taniej o 350 zł.

Z kronikarskiego obowiązku, muszę wspomnieć jednak jeszcze o warunkach subskrypcji w Red Bull Mobile. Otóż w tej ofercie internet bez limitu danych i prędkości jest opcjonalny - kosztuje 20 zł. To oznacza, iż możemy go włączać w razie potrzeby w danym miesiącu, a w kolejnym już nie. Jednak, by różnica 350 zł została zniwelowana, musielibyśmy nie włączać internetu bez limitu w Red Bull Mobile przez 18 miesięcy w czasie tych 2 lat.