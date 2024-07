Według informacji TELKO.in, INEA w Warszawie będzie świadczyła swoje usługi na infrastrukturze należącej do Orange, w ramach umowy ze Światłowodem Inwestycje:

Ma za to umowę o współpracy ze Światłowodem Inwestycje z grupy Orange, z którego sieci korzysta na zasadzie hurtowej. Dzięki temu usługi Inea są dostępne m.in. w dzielnicach Śródmieście, Mokotów, Żoliborz, Bielany, Targówek, Praga czy też w podwarszawskim Rembertowie.

Sprawdziłem kilka innych adresów,- w innych dzielnicach i oferta INEA jest już dostępna, więc prawdopodobnie tam, gdzie macie zasięg oferty Orange, tam skorzystacie teraz również z INEA.

Czy warto? Sprawdźmy. Jeśli chodzi o parametry, to jest to tożsama oferta z tą dostępną w Orange. Przy światłowodach z limitem prędkości pobierania do 300 Mb/s, prędkość wysyłania to 50 Mb/s, 600 Mb/s - wysyłanie 100 Mb/s, a 1 Gb/s - wysyłanie 300 Mb/s.

Światłowody Orange w Warszawie - oferta i ceny

Dla porównania sprawdzimy najpierw ofertę Orange. Mamy tu trzy pakiety prędkości, za 300 Mb/s zapłacimy 70 zł miesięcznie (już razem z modemem), za 600 Mb/s 80 zł, a za 1 Gb/s - 90 zł miesięcznie.

Opłata aktywacyjna w każdym pakiecie wynosi 60 zł, a dopłata do domów jednorodzinnych to 20 zł miesięcznie z tym, że przez pierwszy rok mamy to za darmo. Opłaty za infrastrukturę innego dostawcy nie rozpatrujemy, bo sprawdzamy jedynie tą dostępną w ramach zasięgu Światłowód Inwestycje. W Orange możemy też obecnie liczyć na 2 lub 3 miesiące gratis, w zależności od wybranej prędkości światłowodów.

Światłowody INEA w Warszawie - oferta i ceny

INEA rzecz jasna na start w stolicy, musiała przygotować korzystniejszą cenowo ofertę do Orange, i tak w zasadzie jest.

Sprawdziłem jeden z adresów w Warszawie (Warszawa Włochy) i do wyboru mam trzy prędkości, takie same w górę i w dół, co w Orange.

za prędkość do 300 Mb/s, mamy koszt 56 zł miesięcznie przez całą umowę, do tego sprzęt wliczony już w cenę, a więc 14 zł miesięcznie mniej niż w Orange,

za prędkość do 600 Mb/s 61 zł miesięcznie przez całą umowę, a więc 19 zł miesięcznie mniej niż w Orange,

za prędkość do 1 Gb/s 66 zł miesięcznie przez całą umowę, a więc 24 zł miesięcznie mniej niż w Orange.

Również opłata aktywacyjna jest niższa, w każdym z pakietów na start zapłacimy 50 zł, czyli 10 zł mniej niż w Orange.

Co z domami jednorodzinnymi? Tu nie ma akurat różnicy, wprawdzie w INEA za budynki jednorodzinne dopłacamy 10 zł miesięcznie, a w Orange 20 zł miesięcznie, ale pierwszy rok gratis, więc na jedno wychodzi.

Pozostaje kwestia rabatów po zakończeniu umowy. Mamy tu różnicę na poziomie 1 zł (miesięczny koszt telefonu stacjonarnego bez limitu w INEA - nie da się odznaczyć tej usługi przy zamawianiu światłowodów), na korzyść Orange:

prędkość do 300 Mb/s: w Orange 80 zł miesięcznie, w INEA 81 zł miesięcznie

prędkość do 600 Mb/s: w Orange 90 zł miesięcznie, w INEA 91 zł miesięcznie

prędkość do 1 Gb/s: w Orange 100 zł miesięcznie, w INEA 101 zł miesięcznie

Jednak pamiętajmy, że w przypadku domów jednorodzinnych już nie będzie tego wcześniejszego uśrednienia, a więc w Orange dopłacimy 20 zł miesięcznie, a w INEA 10 zł miesięcznie.

