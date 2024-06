Internet na kartę bez limitu danych i prędkości. Lista ofert

To dobra okazja, do przyjrzenia się i innym takim opcjom w ofertach naszych telekomów. Oferty na kartę mają to do siebie, że można z nich skorzystać na raz, na chwilę czy na tydzień w razie potrzeby i później zrezygnować czy schować do szuflady, w oczekiwaniu na kolejne takie zapotrzebowanie.

Przyda się to Wam zwłaszcza teraz, przy okazji jakichś wyjazdów wakacyjnych - wkładacie taką kartę SIM/eSIM do smartfona, może być jakiś nawet nieużywany z szuflady, włączacie hotspot i korzystacie.

Takie oferty dostępne są akurat w zasięgu każdego z operatorów - Orange, Play, Plus i T-Mobile.

Internet na kartę bez limitu danych i prędkości w Play

Zaczynamy od wspomnianej promocji w Play na kartę. Przede wszystkim, możemy ją włączyć do 30 września i od włączenia z internetu bez limitu danych i prędkości, możemy korzystać przez cały miesiąc od jej aktywacji. Tak więc, w zależności od tego, kiedy będziemy wyjeżdżać, możemy ją włączyć w dowolnym momencie przez najbliższe 3 miesiące na okres 31 dni.

Można to zrobić w aplikacji mobilnej Play24 lub kodem na klawiaturze - *111 *1321*1#.

Najważniejsza kwestia, to jaki pakiet musimy włączyć, by skorzystać z tej promocji? Jeśli potrzebujemy tego internetu bez limitów tylko na miesiąc, najlepiej zrobić to przy najtańszym pakiecie za 35 zł miesięcznie:

Bez limitu M 5G za 35 zł/miesięcznie ,

, Bez limitu L 5G za 40 zł/miesięcznie,

Bez limitu XL 5G za 45 zł/miesięcznie,

UA M 5G za 35 zł/miesięcznie ,

, UA L 5G za 40 zł/miesięcznie,

UA XL 5G za 45 zł/miesięcznie.

Internet na kartę bez limitu danych i prędkości w Orange

Tak szybko nie będzie w przypadku sieci Orange zwłaszcza, jeśli nie mamy jeszcze aktywnego konta w aplikacji Orange Flex. Za to mamy tu dwie możliwości.

Najtańsza opcja, to aktywacja najtańszego pakietu subskrypcji za 35 zł miesięcznie oraz dołączenie do promocji, w której to na okres 60 dni, uzyskamy za darmo dodatkowy pakiet 1 TB transferu danych. Można ją włączyć do końca sierpnia.

W przypadku, gdy chcemy uzyskać dostęp do internetu mobilnego bez limitu danych i prędkości, po aktywacji najtańszego pakietu subskrypcji za 35 zł miesięcznie, możemy włączyć usługę UNLMTD na 7 dni za 15 zł lub na cały miesiąc za 45 zł. Tak więc przy najpopularniejszym tygodniowym wyjeździe wakacyjnym, łącznie zapłacimy za brak limitów 50 zł.

Internet na kartę bez limitu danych i prędkości w Plus

Nieco tańsza opcja, dostępna jest w Plush na kartę, dodatkowo możemy ją elastyczniej sprofilować pod dokładną liczbę dni, w których będziemy chcieli skorzystać z internetu bez limitu danych.

W najtańszym pakiecie za 30 zł miesięcznie, możemy włączyć sobie internet bez limitu danych i prędkości za 1 zł na 1 dzień. Tak więc przy tygodniowym wyjeździe, za brak limitów zapłacimy maksymalnie 37 zł.

Internet na kartę bez limitu danych i prędkości w T-Mobile

Na koniec został nam T-Mobile i to w ulubionej cenie za 0 zł, aczkolwiek z jednym małym haczykiem - musicie dysponować w swoim urządzeniu wolnym slotem na kartę eSIM.

Podobnie, jak w przypadku Play, tutaj z darmowego internetu mobilnego bez limitu danych i prędkości skorzystamy przez miesiąc od momentu aktywacji.

