Ponad 600 GB w T-Mobile na kartę za 5 zł

Na koniec zeszłego tygodnia, pisałem Wam o promocjach wakacyjnych u naszych operatorów, dzięki którym można zaopatrzyć się w nielimitowany internet mobilny na kartę na jakiś wyjazd urlopowy.

W przypadku zasięgu T-Mobile, była to darmowa opcja na miesiąc na internet bez limitu danych i prędkości, aczkolwiek z jednym zastrzeżeniem - dostępna jest ona tylko na urządzeniach ze wsparciem wirtualnych kart eSIM.

Z dzisiaj ogłoszonej promocji, możecie skorzystać na zwykłej, fizycznej karcie SIM, którą można włożyć do jakiegoś nieużywanego smartfona z hotspotem i zabrać go ze sobą na wakacje. Nie jest to brak limitów, ale myślę, że ponad 600 GB wystarczy na cały pobyt, nawet na całą rodzinę intensywnie korzystającą z internetu, na przykład do oglądania filmów czy seriali.

Aby skorzystać z tej promocji, wystarczy zakupić nowy starter w ofercie na kartę T-Mobile za 5 zł, to jedyny koszt na pierwszy miesiąc. Po zakupie aktywujemy kartę SIM w terminie 30 dni i włączamy bezpłatną ofertę GO! L oraz „Rok Internetu” w aplikacji Mój T-Mobile.

Na start dostaniemy 30 GB transferu danych w ramach pakietu GO! L i dodatkowe 600 GB w ramach promocji „Rok Internetu” za darmo, nie licząc wspomnianej opłaty 5 zł za starter. Oczywiście po miesiącu wchodzi już płatność miesięczna w wysokości 45 zł, ale nie jest to warunek konieczny, by skorzystać z tej promocji.

Osoby, które będą chciały kontynuować korzystanie z tego pakietu, przez kolejne 11 miesięcy otrzymają kolejne 11 paczek po 600 GB transferu danych, z kumulacją i ważnością 365 dni od momentu aktywacji pierwszej paczki danych.

Źródło: T-Mobile.

Stock Image from Depositphotos.