Do zamknięcia eShopu, czyli sklepu z cyfrowymi wersjami gier na 3DSa, został dosłownie tydzień. To prawda, że następca dwuekranowego sprzętu radzi sobie doskonale, ale nie brakuje gier z 3DSa, które po prostu warto mieć w swojej kolekcji. A po zamknięciu sklepu, okazja do ich zakupu może się już nigdy więcej nie powtórzyć. Dlatego wszyscy właściciele 3DSów powinni zdmuchnąć warstwę kurzu i upewnić się, że te perełki mają już na swoich konsolkach. A jeśli nie — warto pomyśleć o nadrobieniu zaległości.

Jakie gry warto kupić przed zamknięciem Nintendo eShop?

Attack of the Friday Monsters! A Tokyo Tale

Jeden z tych niewielkich tytułów, który przeszedł bez większego echa — a dla mnie jest jednym z pierwszych skojarzeń gdy myślę o Nintendo 3DS. Attack of the Friday Monsters! A Tokyo Tale to przeurocza opowieść osadzona w niewielkiej japońskiej miejscowości. Zabiera nas do krainy dziecięcej wyobraźni i oferuje krótką, ale niezwykle barwną, przygodę, która zapada w pamięć na lata!

BoxBoy

Jeden z ulubieńców publiczności, o którym co najmniej słyszeć musiał każdy właściciel dwuekranowej konsolki Nintendo 3DS. Fenomenalny, idealny w swojej prostocie, platformer, który doczekał się także zestawu sequeli. Każdy uroczy, każdy wciągający - i bez wątpienia każdy godny uwagi.

Crimson Shroud

Biblioteka 3DSa obfitowała w gry... dość nietypowe. By nie napisać: eksperymentalne. Crimson Shroud bez wątpienia można zaliczyć do jednej z nich. Stworzona przez Level-5 i ich wewnętrzny team produkcja zabiera nas do przeszłości i jest... po prostu nietypowym, jak na standardy gier wideo, RPG. Dlaczego? Tamtejszy system walki jest... losowy — i opiera się o rzuty kostkami, jak w Dungeons and Dragons. Nieprzewidywalność sprawia, że bez wątpienia nie jest to tytuł dla każdego — ale bardzo fajnie opowiadana historia sprawia, że to tytuł który po latach wciąż ma grono wiernych fanów. I wcale mnie to nie dziwi :).

Pocket Card Jockey

Jedna z tych gier po której większosć nie spodziewała się niczego wielkiego, a w praktyce wciągnęła na setki godzin. To połączenie symulatora wyścigów konnych z... pasjansem (Solitaire). Prosta stylistyka, nieskomplikowane zasady - grywalność nie z tego świata. Warto też mieć na uwadze, że gra ostatnio przeżywa swoją drugą młodość dzięki dostępności w abonamencie Apple Arcade!

Phoenix Wright: Ace Attorney - Dual Destinies

Jedna z odsłon kultowej serii przygodówek, która u nas doczekała się wyłącznie wydania w cyfrze. Phoenix Wright 5: Dual Destinies oferuje dziesiątki godzin znakomitej zabawy przy rozwiązywaniu kryminalnych zagadek. Zbieraniu dowodów, a także późniejszych potyczkach w sądach — a wszystko to okraszone paletą nieszablonowych bohaterów i wspaniałego poczucia humoru. To jedna z tych serii Capcomu, która po słabszym spin-offie stanęła na nogi, a co ważniejsze — to tytuły do których zdecydowanie warto wracać!

OutRun 3D

Klasyczne wyścigi w delikatnie zmienionym wydaniu. OutRun to klasyczne wyścigi Sega, które prawdopodobnie wszyscy urodzeni przed 1995 rokiem widywali jeżeli nie na komputerach i konsolach, to co najmniej w nadmorskich salonach gier. KLASYK przez wielkie "k" — tym razem robiący użytek z funkcji wyróżniającej 3DSa na tle konkurencji, czyli... no właśnie technologii 3D. Wspaniały zestaw wyzwań, ścieżka dźwiękowa która po latach wciąż pozostaje w topce najlepszych OST z gier wszech czasów i niekończące się emocje w kolejnych rundach. Tylko tyle i aż tyle!

Pokemon - klasyczne gry

Pokemony z Game Boya — klasyka od której wszystko się zaczęło. W eShopie można nabyć sześć odsłon cyklu (Red, Blue, Yellow, Gold, Silver, Crystal) — i bez wątpienia są to łakome kąski, których nie chcecie pominąć. A przynajmniej części z nich. Dwie pierwsze generacje z klasycznego Game Boya czekają — to też ostatni dzwonek by zainstalować Pokemon Bank, który pozwoli przenieść stworki do nowszych generacji dzięki innym grom / usługom.

Shinobi III: Return of the Ninja Master 3D

Shinobi III: Return of the Ninja Master to kolejny przykład klasyka Segi, który doczekał się wspaniałego wydania wzbogaconego o wsparcie technologii 3D. Platformówka pełna akcji, w której — jak to w przedstawicielach gatunku z tamtych lat — najdrobniejszy błąd może nas kosztować życie. Nie bez powodu jest to jedna z gier, która pojawia się wśród najlepszych tytułów z 16-bitowej Mega Drive (w Stanach Zjednoczonych: Genesis) gdzie debiutowała. Ponadczasowość rozgrywki Shinobi III: Return of the Ninja Master została nienaruszona, dodano jej tylko odrobinę magii dzięki 3D!

Phoenix Wright: Ace Attorney - Spirit of Justice

Skoro było Dual Destinies, to drugiej odsłony wydanej na Starym Kontynencie wyłącznie cyfrowo zabraknąć też nie mogło. Ta seria gier przygodowych to czyste złoto — i kolejnych przygód nigdy za wiele. Dual Destinies była jasnym sygnałem, że Ace Attorney nie tylko wraca do korzeni, ale też robi to w najlepszym stylu. Spirit of Justice — choć trudno w to uwierzyć — robi to jeszcze lepiej! Napotkamy w niej zarówno starych, doskonale nam znanych, bohaterów, jak i kilka nowych postaci. Nasze spory będziemy toczyć w kilku salach, a także przyjdzie nam na własnej skórze zderzyć się z różnicami kulturowymi. Do tego dochodzą stare sztuczki i gadżety pozwalające bliżej przyjrzeć się zeznaniom świadków, ale na szczęście nie zabrakło w tym wszystkim także powiewu świeżości, który wprowadza drobne urozmaicenie do sądowych pojedynków. Nie chcąc jednak psuć wam niespodzianki, nie będę jednak wdawał się w szczegóły.

My Nintendo Picross: The Legend of Zelda: Twilight Princess

Dosć nietypowy tytuł, ale... bez wątpienia wszyscy fani Nintendo powinni dać mu szansę. Picross to klasyk, który znają wszyscy. A co jeśli ten klasyk okrasimy grafiką z jednej z najważniejszych serii gier wszech czasów? Tak właśnie powstała My Nintendo Picross: The Legend of Zelda: Twilight Princess. Niestety, przy tej grze jest pewien haczyk — nie da się jej kupić po prostu w sklepie eShop. Jedyną opcją jest zakup jej za Platynowe Punkty, które mogliście przez lata gromadzić w ramach programu lojalnościowego. Jeżeli jakimś cudem zalega wam ich z tysiąc — warto je wykorzystać właśnie na tę grę!

W co warto grać na 3DS - czyli zestaw gier, których nie możesz przegapić!

Część gier z powyższej 10 pojawia się już w naszym cyklu "W co warto zagrać na 3DS", który przez lata doczekał się aż 17 odsłon. Nie sposób pomieścić je tu wszystkie, dlatego wszystkich zainteresowanych odsyłam do naszych archiwalnych wpisów: