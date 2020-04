Filmy familijne, które musisz zobaczyć

Oglądanie filmów całą rodziną jest świetną zabawą. W momencie, gdy wszyscy siedzimy razem w mieszkaniu, warto zaangażować się we wspólne spędzenie czasu. Gry i zabawy to jedno, ale czasem wystarczy przecież filmowe odprężenie. Piękne opowieści ze światów realnych oraz fantasy są w stanie zapewnić cudowny wieczór. Nie trzeba od razu wybierać się do kina, można przecież sięgnąć po klasyki, które ominęliśmy lub których jeszcze nie widziały nasze dzieciaki. Chcąc wprowadzić lekkie odświeżenie do listy Kamila Świtalskiego sprzed lat, przedstawiamy wam subiektywny zestaw najlepszych filmów familijnych. Wśród nich postaraliśmy się nie umieszczać animacji, które są prostym i klasycznym wyborem, chcąc pokazać, że aktorskie filmy równiez mogą spodobać się wszystkim pokoleniom.

101 dalmatyńczyków

Klasyczna opowieść o zgrai psiaków w aktorskiej wersji? Dlaczego by nie! Wszyscy znamy opowieść o dzielnej parze dalmatyńczyków, którymi opiekuje się para, zakochana właśnie dzięki psiakom. Czworonogi muszą wyruszyć na ratunek swoim pociechom, które zostały porwane przez okrutną Cruellę De Mon, która chce zrobić z nich futro. Oczywiście sprawa nie będzie łatwa, ale zwierzakom nie brak sprytu i odwagi. Naprawdę miło jest popatrzeć na bandę ślicznych i grzecznych zwierzaków, które w niesamowity sposób dają popalić złej Cruelli. Ostrzegamy, że dzieciaki po seansie mogą zapragnąć mieć podobną hodowlę w domu!

Alicja w Krainie Czarów

Któż nie zna opowieści o małej Alicji, która przedostaje się do tajemniczej Krainy Czarów? Interpretowano ją na różne sposoby wiele, wiele razy. Aktorska wersja z 2010 roku również zasługuje na uwagę, ponieważ przedstawia historię nieco inaczej. Alicja jest dziewiętnastolatką, która wraca do krainy dzieciństwa. Tam okazuje się, że jej przeznaczeniem jest zdetronizowanie groźnej Królowej Kier. Alicja nie jest już małą dziewczynką, ale dojrzewającą kobietą z wielkim sercem i całą masą zapału do walki. W boju pomogą jej oczywiście dobrze przyjaciele z Szalonym Kapelusznikiem na czele.

Asterix i Obelix: Misja Kleopatra

Cudowna historia przepełniona wyśmienitym humorem. No i ten polski dubbing, wspaniała sprawa! Galowie Asterix, Obelix i Panoramix wyruszają do Egiptu, aby pomóc architektowi Numernabisowi. Jego zadaniem jest wybudowanie wielkiego pałacu dla Kleopatry, która założyła się z Cezarem. Wszystko byłoby pięknie, gdyby nie fakt, że Numernabis ma na to tylko… trzy miesiące. Galowie i zaprzyjaźnieni Egipcjanie muszą zmierzyć się z licznymi przygodami w trakcie tej wypełnionej przygodami podróży, aby zadanie się udało. Całe szczęście, że mają tajemniczy, magiczny napój!

Był sobie pies

Filmy o mówiących zwierzętach nie zawsze wychodzą dobrze. Ten na szczęście jest udany. To opowieść o czworonogu, który odnajduje sens swojego istnienia. Kiedy przychodzi jego moment i odchodzi z tego świata, okazuje się, że po chwili budzi się.. w całkiem nowym wcieleniu! Po raz kolejny jest szczeniakiem, którym opiekuje się tym razem całkiem ktoś inny. W ten sposób może przynosić radość wielu rodzinom, doznając przeróżnych rodzajów miłości. Jednak to jego pierwszy właściciel miał w jego sercu szczególne miejsce i to własnie z nim chciałby się pewnego dnia odnaleźć na nowo.

Charlie i fabryka czekolady

Adaptacja powieści Roalda Dahla z 1964 roku, która wyreżyserowana została przez samego Tima Burtona. Mistrza baśniowego klimatu, gry światłem, kolorami i tworzenia opowieści, które równie mocno przykuwają do ekranów tych większych i mniejszych odbiorców. Doskonale znanego wszystkim miłośnikom filmów familijnych. Charlie i fabryka czekolady to barwna opowieść o przygodzie Charliego Bucketa, który jako jeden z piątki szczęściarzy ma szansę zwiedzić niezwykły przybytek należący do Willy’ego Wonki — tytułową fabrykę czekolady. Wizualny majstersztyk podsycany wyjątkową muzyką, coś wspaniałego!

Czarownica

Kojarzycie Diabolinę? Jeżeli kiedykolwiek słyszeliście opowieść o Śpiącej Królewnie, to ta czarownica powinna być wam znana. To własnie tą historią został zainspirowany film. Tytułowa Czarownica była niegdyś piękna i dobra. Tragiczne wydarzenia wojenne odmieniły ją jednak. Doświadczyła również zdrady i porzucenia, które zamieniły jej dobre serce w kamień. Żądna zemsty rzuciła klątwę na Aurorę, nowonarodzoną królewską córkę. Z czasem dzięki niej zrozumie, jak ważna jest życiu bezinteresowna miłość.

E.T.

E.T to klasyka filmów familijnych. Produkcja Stevena Spielberga z 1982 roku opowiada historię pozostawionego przypadkiem na Ziemi kosmity, który chce… wrócić na swoją planetę. Po drodze jednak zdąży się zaprzyjaźnić z małym chłopcem, który. Ich relacja i późniejsze perypetie bawią i wzruszają kolejne pokolenia z równie dużą siłą rażenia. Sprawdźcie sami, bo to przecież jeden z tych filmów, których nie wypada nie znać.

Goonies

Następny klasyk, którego nie mogło zabraknąć na mojej liście najlepszych filmów familijnych. Opowieść o dziecięcej wyobraźni i nieustannie towarzyszącej jej żądzy przygody. Grupa młodzików, nazywających siebie tytułowymi Goonies, znajduje datowaną na siedemnasty wiek mapę skarbów, która ma ich zaprowadzić do tajemniczego pirackiego statku. Tam zaś czekać ma na nich majątek, o jakim im się nie śniło. Nim jednak tam dotrą, czeka na nich cała masa pułapek i przeszkód, które będą musieli ujarzmić bez pomocy dorosłych.

Harry Potter i Kamień Filozoficzny

Z Harrym Potterem jest taki problem, że im dalej, tym klimat robi się cięższy i bardziej mroczny. Myślę jednak że pierwszy z filmów spokojnie można zakwalifikować jako kino familijne i nawet młodsi widzowie mogą spędzić przy nim spokojnie czas, bez obaw że zakończy się to nocnymi koszmarami. Harry Potter i Kamień Filozoficzny zarówno na kartach powieści jak i ekranach odkrywa otwiera się przed nami niesamowity świat, którego nigdy wcześniej nie widzieliśmy. Życie mieszkającego w komórce pod schodami sieroty zmienia się z dnia na dzień, trafia do miejsca tak spektakularnego że… nie pozostaje mu nic innego, jak tylko przyjąć dalszą część przygód na klatę. A nam, wiernie obserwującym go widzom, obserwować i marzyć, że i nasze listy do Hogwartu się kiedyś odnajdą. Absolutny top filmów familijnych!

Jumanji

Jumanji to ekranizacja powieści o tym samym tytule Chrisa Van Allsburga. Opowiada historię chłopca, który odkrywa kufer z tajemniczą grą planszową. Kiedy zaprasza koleżankę do wspólnej zabawy, która… okazuje się być czymś więcej, niż zabawą, jaką bohaterowie znali dotychczas. Potrafi ona wciągnąć graczy do środka, a nawet zapewnić niezapowiedzianych gości z innego wymiaru we własnym domu. Szalona, nieprzewidywalna i pełna przygód — jak i zresztą film, który pomimo że ma już na karku ponad dwie dekady, wciąż ogląda się z przyjemnością. Warto też dać szanse nowej wersji z 2017 roku, która może bardziej przypaść do gustu młodszym ze względu na nowoczesną oprawę.

Kosmiczny mecz

Kreskówkowi ulubieńcy dzieciaków z całego świata mieli szansę zmierzyć się w meczu z gwiazdą, jaką w czasie premiery filmu był Michael Jordan. W czasie premiery filmu była to niesamowita sprawa! Fenomenalne widowisko łączące animację komputerową z żywymi aktorami. Lądujący na Ziemi kosmici chcą porwać postacie ze Zwariowanych Melodii. Zanim jednak do tego dojdzie, muszą wygrać tytułowy kosmiczny mecz — a biorąc pod uwagę kto jest w drużynie przeciwnej, wcale nie będzie to łatwe zadanie. Zabawny, uroczy — i choć 20 lat później wizualnie nie robi już takiego wrażenia, to wciąż ogląda się go z przyjemnością. Hit, którego w naszym rankingu filmów familijnych zabraknąć po prostu nie mogło!

Krzysiu, gdzie jesteś?

Pamiętacie Kubusia Puchatka? Każdy pamięta! Cała opowieść odbyła się jednak lata temu. Krzyś zdążył dorosnąć i założyć rodzinę. Pluszaki odeszły w zapomnienie. Krzyś, a właściwie Krzysztof, znalazł się jednak na życiowym zakręcie, kompletnie zapominając, co tak naprawdę jest ważne. Kto inny miałby mu pomóc jak nie przyjaciele ze Stumilowego Lasu? Pluszaki wyruszają na ratunek, po drodze zapoznając się z córeczką Krzysia. Słodkie i pełne ciepła maskotki wywołają uśmiech na twarzy każdego dorosłego, kto pamięta je ze swojego dzieciństwa, ale również dadzą się pokochać całkowicie nowemu pokoleniu.

Mikołajek

Film na podstawie francuskich książek przygodowych opowiadających o codziennych perypetiach Mikołajka, jego przyjaciół i rodziny. Mały Mikołajek podejrzewa, że już niedługo narodzi się jego młodszy braciszek. Mikołajek zaczyna się obawiać, że rodzice go porzucą, kiedy tylko na świecie pojawi się nowy maluch. Stara się opracować plan pozbycia się niemowlaka. W międzyczasie oczywiście przeżywa całą masę przygód, które dobrze będą pamiętali ci, którzy czytali książki. Piękna opowieść o dzieciństwie, wyobraźni i chłopięcej przyjaźni jest doskonałym przykładem cudownego filmu familijnego.

Noc w muzeum

Kto by pomyślał, że praca strażnika w Muzeum Historii Naturalnej może być ekscytująca? Na pewno nie główny bohater. Jakież jest jego zdziwienie, gdy odkrywa starożytną klątwę, która każdej nocy przywraca eksponaty do życia! W takim miejscu nie można się nudzić. Nie kiedy po salach budynku biega olbrzymi szkielet dinozaura. Wokół odbywają się regularne bitwy, panuje ogólny chaos. Na szczęście strażnik nie jest sam! Otrzymuje pomoc od… Theodore’a Roosevelta. To się nazywa wsparcie. Ta niezwykła opowieść zachwyca dzieciaki od lat i jest szansą na pokazanie im, że nawet w muzeum może być bardzo ciekawie.

Stań przy mnie

Film został oparty na opowiadaniu Stephena Kinga pod tytułem Ciało. Czterech nastolatków dorasta razem w fikcyjnym miasteczku Castle Rock w Oregonie. Pewnego dnia jeden z nich podsłuchuje rozmowę swojego starszego brata. Dowiaduje się z niej, że grupa większych dzieciaków znalazła przy torach zwłoki zaginionego chłopca. Nie poinformowali jednak o tym policji. Grupka przyjaciół postanawia samodzielnie odnaleźć ciało. Twierdzą, że dzięki temu staną się sławni. Osoby z każdego pokolenia kompletnie dadzą się wciągnąć w ten beztroski świat, nietrudno jest zatęsknić za dzieciństwem oglądając Stań przy mnie.

Willow

Tajemnicza przepowiednia głosi, że rządy okrutnej królowej ukróci dziewczynka, która ma się właśnie narodzić. Władczyni nakazuje rzecz jasna zamordować wszystkie niemowlęta płci żeńskiej. Jednemu maluszkowi udaje się jednak ujść z życiem. Trafia do wioski karłowatych Nelwynów, gdzie znajduje ją tytułowy Willow. Postanawia on oddać dziecko matce. Wyrusza więc w długą i niezwykłą podróż, w trakcie której spotka go cała masa przygód. Film, choć ma już swoje lata, wciąż potrafi rozbawić i zachwycić.

Wizard

Jeden z najbardziej geekowskich filmów familijnych jakie kiedykolwiek powstały. Złośliwi nazywają go przekornie przegiętą reklamą – nie bez powodu zresztą. Produkcja z 1989 roku opowiada historię cierpiącego na stres pourazowy chłopca po tym, jak jego siostra utonęła dwa lata wcześniej. Wycofany, zagubiony i po prostu inny — ma jednak swoją pasję. Są nią gry wideo — i jako widzowie obserwujemy pieszą wędrówkę przyjaciół do Los Angeles, aby Jimmy mógł wziąć udział w turnieju. Nintendo wykorzystało szansę zadbali o to, by w Wizardzie nie zabrakło lokowania ich produktów. Ach, czego z ich portfolio tam nie ma! Najwięcej jednak można tam uświadczyć kultowego Super Mario Bros. 3. Wbrew niskim notom od recenzentów, po latach do filmu wraca się z przyjemnością — chociażby pod kątem solidnej dawki popkultury! To film familijny, obok którego trudno przejść obojętnie.

Zaczarowana

Piękna księżniczka zostaje wyrzucona ze swojej równie pięknej i kreskówkowej krainy Andalasii. Wszystko rzecz jasna przez złą królową, która jest przeszkodą w wielkiej miłości księżniczki i przystojnego księcia. Księżniczka trafia do współczesnego Nowego Jorku, gdzie zakochuje się w pewnym mężczyźnie, myśląc, że jest on księciem. Zła królowa jednak nie odpuszcza i wciąż szuka bohaterki, chcąc dokończyć swego okrutnego dzieła. To pełna humoru piękna opowieść o tym, że czasami najpiękniejszą bajką może być nasza codzienność, a najpiękniejsze miłości nie pochodzą z kart klasycznych opowieści, a wciąż rozwijają się wokół nas.