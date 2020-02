Ten film mógł być o niebo lepszy, ale chcę jeszcze więcej. „Sonic” – recenzja filmu

Podobnie jak wiele innych filmów i seriali, „Sonic. Szybki jak błyskawica” wykorzystuje ten sam schemat z przeskokami w czasie, by wytłumaczyć nam niektóre wątki lub wzbudzić w nas ciekawość. Dzieje się tak już na samym początku filmu, co chyba pokazuje, że całą historię nawet autorzy scenariusza uznali za mało atrakcyjną, skoro niezbędne są takie zabiegi.

Całość utrzymana jest jednak w niezłym tempie, a efekty specjalne wypadają całkiem dobrze. Trudno mi odwołać się do gry aktorskiej którejkolwiek z ludzkich postaci, ponieważ na pokazach przedpremierowych można było zobaczyć film tylko w wersji z dubbingiem, co (w mojej ocenie kompletnie) zaburza odbiór filmów dla starszych widzów. W trakcie seansu czułem się jeszcze dziwniej, niż podczas powtórek „Kosmicznego meczu” i tylko utwierdziłem się w przekonaniu, że poza animacjami dubbing nie powinien być stosowany narzucany widzom.

Jim Carrey nie uratuje całego filmu (w polskiej wersji)

Dlatego jestem gotów napisać, że postać Doktora Robotnika w dużej części straciła swój urok, bo zamiast wypowiedzi/wygłupów Jima Carry’a słyszałem polskie odzywki niepokrywające się do końca z mimiką twarzy aktora. Poza tym, to ten sam Jim Carrey, którego pamiętamy z innych dziwacznych ról, gdzie występ przed kamerą to w dużej mierze improwizacja aktora i jego popisy.

W przypadku Jamesa Marsdena, który zagrał policjanta Toma Wachowskiego marzącego o przeprowadzce z zaściankowego miasteczka do San Francisco, a także pozostałych bohaterów sytuacja jest analogiczna. Niestety, nic nie poradzę na dyskomfort, który odczuwam, gdy słyszę podłożone polskie głosy pod Amerykanów w amerykańskich realiach. To burzy cały nastrój. Co ciekawe, tego samego nie powiem o Sonicu, bo to postać animowana i ten zgrzyt nie był tu tak odczuwalny, choć jestem przekonany, że część żartów brzmiał o niebo lepiej w oryginalne.

Nie chcę zdradzać, co dokładnie sugeruje powstanie drugiej filmowej części przygód Sonica, ale jeśli rzeczywiście zostanie nakręcona, to przede wszystkim będę liczył na mniej prostolinijną fabułę. Pozostałe elementy wypadły na tyle dobrze, że należy je powtórzyć i seans będzie wystarczająco przyjemny. No i wprowadzić do polskich kin wersję bez dubbingu. Dlatego poniżej wklejam też zwiastun w wersji angielskiej.

Polecamy: Nie wierzę, że te filmy oglądacie najczęściej. Netflix dzieli się niedostępnymi do tej pory rankingami

Ocena filmu „Sonic. Szybki jak błyskawica”: 6/10

Zdjęcia: Paramount Pictures i Sega of America, Doane Gregory