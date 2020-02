Nie tylko Disney tworzy piękne animacje. Najlepsze filmy studia Ghibli dostępne na Netfliksie.

Fani pełnometrażowego anime powinni być zachwyceni. Oto w ich ręce wędruje absolutna klasyka. Nie martwcie się jednak, jeśli do tej pory nie mieliście do czynienia z tego typu produkcjami. Netflix daje wam idealną okazję do zapoznania się z nimi. Spośród tytułów, które w przeciągu całej akcji będą dostępne na Netfliksie wybrałam te, które (moim zdaniem) są najciekawsze, najbardziej emocjonujące i warte uwagi. Obejrzyjcie choć jeden, sięgnijcie może nawet po kilka i rozsmakujcie się w tym specyficznym stylu. Kto wie, może będziecie chcieli zgłębić temat i w ten sposób staniecie się fanami anime? Kolejność na liście jest alfabetyczna. A wy, które filmy studia Ghilbi polecilibyście każdemu?

Laputa – podniebny zamek (1986)

Dostępne na Netfliksie od: 1 lutego

Przygoda, wartka akcja, cudowna animacja i niezapomniany świat fantazji. Tak pokrótce można byłoby opisać ten film. Twórcy zdecydowanie mają słabość do pięknych historii i latających budowli, a Laputa jest tylko jednym z wielu dowodów. Wraz z bohaterami przeżyjecie przygodę, stawicie czoła piratom, wojsku i uzurpatorowi, który chce przejąć kontrolę nad militarną potęgą legendarnego zamku. Naprawdę trudno się w to nie wciągnąć.

Mój sąsiad Totoro (1988)

Dostępne na Netfliksie od: 1 lutego

Sympatycznego bohatera z widzenia kojarzy niemal każdy. Nawet osoby, które z anime nigdy nie miały do czynienia. To jedna z najpiękniejszych animacji, jakie miałam okazję oglądać. To piękna produkcja zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Przez film uczymy się o smutkach i radościach życia. Dowiadujemy się, jak doceniać każdy z odcieni życia i jak radzić sobie z przeciwnościami losu. Magiczne stworzenia, które towarzyszą dziecięcym bohaterom filmu na zawsze utrwaliły się w światowej popkulturze, pokazując nam wszystkim, w jak piękny sposób możemy żyć w zgodzie ze sobą i naturą.

Spirited Away – w krainie bogów (2001)

Dostępne na Netfliksie od: 1 marca

To film, który klasyfikuje się jako jeden z najważniejszych filmów anime w historii. Nie tylko stał się jednym z najbardziej kasowych w swoim gatunku, ale też został nagrodzony Oscarem. Podróż małej Chihiro poruszyła serca widzów na całym świecie. Historia jest pełna magii i odniesień do tradycyjnych, japońskich wierzeń. Dzielna bohaterka musi przestawić się licznym przeciwnościom, przemierzając świat bogów i demonów, aby znaleźć sposób na odczarowanie swoich rodziców i powrót do domu.

Szkarłatny pilot (1992)

Dostępne na Netfliksie od: 1 lutego

Główny bohater, który jest pilotem-weteranem I wojny światowej i w skutek klątwy na głowę świni już brzmi zachęcająco, nieprawdaż? A to dopiero początek! Anime zabierze nas w jeden ze swoich ulubionych terenów, czyli w przestworza. Szkarłatny pilot nie jest tak znanym i docenionym filmem jak wiele klasyków Miyazakiego, co uważam za niedopatrzenie naszego świata. Hollywoodzka przygoda, niezapomniana miłość i piękne widoki na pewno pozwolą wam w pełni cieszyć się tym filmem.

Szopy w natarciu (1994)

Dostępne na Netfliksie od: 1 kwietnia

Tytułowe szopy stają do walki z ludźmi, którzy chcą zniszczyć ich las. Widzowie mają okazję śledzić ich zmagania, ucząc się przy tym tolerancji, jedności z naturą i doceniania piękna codzienności. Na szczęście brak tu sztampowego i taniego dydaktyzmu. Mamy za to piękną historię, która świetnie sprawdzi się w trakcie seansu z dzieciakami, ponieważ to własnie one wyniosą z animacji najwięcej. Dorośli, nie przysypiajcie jednak! Was też z pewnością zachwyci szopi świat.

Ruchomy zamek Hauru (2004)

Dostępne na Netfliksie od: 1 kwietnia

To jeden z klasyków, który powinien znać każdy fan studia. Po raz kolejny wznosimy się w przestworza i zatapiamy w świat magii i niezwykłości. Wraz z główną bohaterką zaklętą w ciało staruszki, wyruszamy w podróż w celu odzyskania dawnego ciała. Kto by pomyślał, że odbędziemy ją tajemniczym, ruszającym się zamkiem należącym do czarodzieja o imieniu Hauru? To pełna ciepła i humoru produkcja, która nie bez przyczyny zyskała miano kultowej.