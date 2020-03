Pixar tym razem nie przebił sam siebie. Naprzód – recenzja

Kraina pełna magii, czarów i niezwykłych stworzeń to świetne miejsce do stworzenia pięknej opowieści. Problem w tym, że miejsce, w którym żyją bohaterowie Naprzód już takie nie jest. W dawnych czasach faktycznie kraina jawiła się jako pełna magii, ale teraz? Mieszkańcy wybrali wygody technologiczne, sprowadzając magię do marginalnego znaczenia. W tym właśnie świecie żyje sobie rodzina elfów. Mama oraz dwóch braci – Janko i Bogdan. Na 16 urodziny pierwszego z nich chłopcy otrzymują prezent od dawno zmarłego ojca. Jest to różdżka wraz z zaklęciem, które będzie mogło przywrócić ojca do życia na dobę. Czar udaje im się jednak tylko w połowie. Dosłownie. Materializują ojca do pasa. Aby poprawić zaklęcie będą musieli wyruszyć w niezwykłą podróż, śladami dawnych czarów. Zamysł jest prosty, ale naprawdę udany.

Naprzód to świetna opowieść o braterskim przywiązaniu

Pixar, jak to Pixar, dostarcza nam ciekawą historię, którą wieńczą ważne morały. Tym razem pokazują nam życie dzieciaków, które bardzo wcześnie straciły jednego z rodziców. Nigdy jednak nie przeszkodziło im to w zbudowaniu silnej relacji, mimo że są od siebie całkowicie różni. Naprzód może nie serwuje opowieści pełnej niesamowitych zwrotów akcji, ale pokazuje spójną i ciekawą w odbiorze historię. Trudno się po prostu z chłopakami nudzić przez ten cały czas. Szczególnie pod koniec całość robi się bardzo emocjonująca i wciągająca. Jak to u Pixara, jest również całkiem dowcipnie, nie brakuje też mrugnięć okiem do starszego widza.

Naprzód nie zawodzi również pod względem technicznym. Twórcy po raz kolejny udowadniają, że ich animacje stoją na najwyższym poziomie. Kolorowy świat oddany jest przepięknie, a szczegółowość postaci zachwyca w każdym momencie. Produkcje Pixara po prostu warto zobaczyć w kinie, aby móc w pełni docenić ich warstwę wizualną. Wzruszającą opowieść świetnie ograli nasi polscy aktorzy dubbingowi, zdecydowanie jest czego posłuchać.