Pamiętacie jeszcze MultiVersus? Bijatyka z postaciami z marek należących do Warner Bros. w krótkim czasie zdobyła ogromną popularność. Trwająca długie miesiące otwarta beta dobiega końca, a na pełną wersję musicie poczekać do przyszłego roku.

Co powiecie na dynamiczne starcia między Kudłatym a Wonder Woman? A może wolelibyście skopać tyłek Batmanowi jako Arya Stark? Już dziś rusza otwarta beta MultiVersus, szalonej bijatyki z postaciami z uniwersów należących do Warner Bros, w której takie nietypowe kombinacje są na porządku dziennym.

W zeszłe wakacje informowaliśmy o starcie otwartej bety gry, która szturmem wdarła się do świadomości graczy lubiących rozgrywkę online. Odpowiedź na Super Smash Bros. z postaciami z zupełnie innych światów zainteresowała wszystkich - nie tylko streamerów na Twitchu dzięki którym MultiVersus stał się najczęściej oglądaną grą na platformie. Do końca 2022 r. o grze pisaliśmy wielokrotnie - od pierwszych wrażeń, poprzez poradnik o tym, jak zacząć przygodę w MultiVersus, na newsach o nowych bohaterach i kolejnych sezonach kończąc. Wydawało się, że Warner Bros. trafiło w dziesiątkę z tytułem, za który odpowiada studio Player First Games. Rzeczywistość jednak zweryfikowała ten optymizm. Szał na MultiVersus szybko ucichł, gracze przestali się emocjonować nowościami, a twórcom nie udało się dotrzeć do nowych odbiorców.

Przedstawiciele studia potwierdzili właśnie, że otwarte testy MultiVersus trwające od lipca ubiegłego roku właśnie dobiegły końca:

Otwarta beta MultiVersus była ważną okazją do nauki i krokiem do następnej fazy gry. Nadal jest wiele do zrobienia, ale mamy jasny obraz tego, na czym musimy się skupić. Zwłaszcza na zawartości - nowych postaciach, mapach i trybach, aby zapewnić więcej możliwości korzystania z gry, a także na usprawnieniu kodu sieciowego i matchmakingu. Będziemy także przebudowywać system postępu i szukać nowych sposobów by gracze mogli grać wspólnie ze swoimi znajomymi. Aby zrobić to we właściwy sposób, zamkniemy otwartą betę MultiVersus 25 czerwca 2023 roku. W ramach tego procesu wstrzymamy aktualizacje i wyłączymy grę, przygotowując się do premiery MultiVersus, którą planujemy na początek 2024 roku.

MultiVersus nie zniknie? Po otwartej becie czas na pełne wydanie... w 2024 r.

Kilkumiesięczne testy beta nie wskazywały na to, że po ich zakończeniu twórcy zdecydują się na zablokowanie dostępu do gry w wersji online. Ci, którzy MultiVersus posiadają na swoich sprzętach, po 25 czerwca będą mogli korzystać z niektórych funkcji offline - takich jak treningi lub kanapowe pojedynki z drugim graczem. Player First Games zapewniają, że wszystkie wydane w grze pieniądze nie przepadną. Gdy gra wróci w pełnej wersji, dotychczas odblokowane postacie, przedmioty, itp. zostaną zachowane.

Co dalej? Twórcy zapewniają, że MultiVersus nie zniknie definitywnie z rynku, a kończąca się otwarta beta pozwoli im przeanalizować wszystkie napotkane błędy, sugestie i informacje zwrotne od graczy, którzy na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy mieli szansę spędzić z tytułem wiele godzin. Nie brakuje jednak komentarzy ze strony społeczności, wskazujących, że informacja o zakończeniu testów i mglistej przyszłości tytułu oznacza jedno - MultiVersus żegna się z graczami na dobre, a obietnice składane przez twórców zostaną za kilka miesięcy zapomniane i wybaczone, a gry, w pełnej wersji, nigdy nie ujrzymy. Czy tak się stanie? Przekonamy się dopiero w przyszłym roku.

