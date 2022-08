MultiVersus to gra dostępna za darmo na takich platformach jak PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S oraz PC z systemem Windows. Produkcję, która jest bijatyką 2.5D w stylu Super Smash Bros. od Nintendo, opracowało studio Player First Games i wydało Warner Bros. Interactive Entertainment.

Założenie gry jest typowe dla reprezentantów tego gatunku - naszym celem jest wypchnięcie przeciwników poza arenę. Tylko tyle i aż tyle. Im więcej obrażeń otrzyma nasz przeciwnik, tym dalej odleci, co w końcu sprawi, że powrót na pole bitwy nie będzie możliwy, pomimo wielu możliwych kombinacji - w końcu dynamika to jedna z głównych cech MultiVersus.

MultiVersus - lista wszystkich bohaterów

Zacznijmy od dostępnych obecnie postaci. W MultiVersus na ten moment znajduje się 17 różnych bohaterów. Są to:

Arya Stark (Gra o tron);

Batman (DC);

Królik Bugs (Zwariowane melodie);

Finn (Pora na przygodę);

Garnet (Steven Universe);

Harley Quinn (DC);

Stalowy gigant;

Jake (Pora na przygodę);

LeBron James (Kosmiczny mecz);

Reindog;

Kudłaty (Scooby-Doo);

Steven (Steven Universe);

Superman (DC);

Taz (Zwariowane melodie);

Tom i Jerry;

Velma (Scooby-Doo);

Wonder Woman (DC).

Zostało już potwierdzone, że w pierwszym sezonie zostanie dodany Morty z Ricka i Mortiego, a co więcej, wkrótce ma do niego dołączyć jego dziadek. Lista prezentuje się zatem naprawdę kusząco już teraz, a nie można zapomnieć o przeciekach, które sugerują, że w czasie do MultiVersus zawitają tacy bohaterowie jak Joker, Gandalf, Jedenastka ze Stranger Things, Daenerys Targaryen, Harry Potter, Godzilla, Neo z Matrixa, Johnny Bravo, Atomówki, Ben 10 czy Samuraj Jack.

Wybór postaci jest niesamowicie istotny

Grając w podstawowy tryb MultiVersus, czyli 2 na 2, należy uwzględnić wybór swoich bohaterów. Każda postać ma swoją specjalną umiejętność - i tak jak Kudłaty potrafi rzucić we wrogów ogromną kanapką, tak Batman może rzucić bombę dymną, zapewniając swojemu zespołowi chwilową niewidzialność, a Wonder Woman potrafi zdjąć z sojuszników wszystkie negatywne efekty i zapewnić chwilową tarczę.

Jeśli gracie ze znajomym, koniecznie to uwzględnijcie - atakowanie dwoma ofensywnymi postaciami nie ma większego sensu, więc najlepiej to wypośrodkować i pomagać sobie wzajemnie podczas pojedynków. To jest zdecydowanie droga do osiągnięcia szybkiego sukcesu i momentalnego wyrzucania wrogów z areny - a w końcu o to nam chodzi!

Podstawowa waluta w grze. Jak szybko zdobyć złoto?

Nie będziemy mogli jednak sprawdzić każdego bohatera, jeśli go nie kupimy - to robimy za złoto, które jest główną walutą w produkcji Warner Bros.. Większość bohaterów kosztuje 1,5 tysiąca sztuk złota, chociaż są również takie za 3 tysiące, więc żeby odblokować dostęp do wszystkich, niezbędne będzie wydanie całkiem sporej sumki. Całe szczęście, istnieje kilka sposobów, które pozwolą nam szybko się wzbogacić.

Pierwszym sposobem jest… wygrywanie. MultiVersus za każdą pierwszą wygraną danego dnia dorzuca na nasze konto 100 sztuk złota, co jest motywującym bonusem. Należy również skupić się na awansowaniu w Battle Passie, gdzie w obecnej chwili na 11. poziomie otrzymujemy 250 złota. Oczywiście, ilość golda oraz poziom przepustki sezonowej, na którym zostajemy nagrodzeni walutą, będzie inny z każdym sezonem - warto jednak mieć to na uwadze.

MultiVersus nagradza nas również za podnoszenie poziomu posiadanych już przez nas postaci - każde levelowanie któregoś z naszych bohaterów przyniesie dodatkowe 100 sztuk złota. Jako, że najnowsza bijatyka 2.5D od Player First Games stawia na kooperację, dostaniemy dodatkowe 30% ze zdobytego złota, grając ze znajomym. Dodatkowo, jeśli wręczycie swojemu znajomemu tosta po wspólnym meczu, a on zrobi to samo dla Was, oboje otrzymacie dodatkowe 20 sztuk golda - co jednak istotne, tostów nie opłaca się kupować, gdyż podczas rozgrywki sporo dostajemy ich za darmo. Wniosek jest taki, że żeby zdobywać pieniądze w MultiVersus, wystarczy grać - i najlepiej ze znajomym (albo wydać prawdziwe pieniądze na walutę Gleamium, chociaż jest to zdecydowanie mniej atrakcyjna opcja).

Perki, czyli jak być bardziej skutecznym graczem podczas samej walki

Częstym błędem powielanym przez wielu nowych graczy MultiVersus jest ignorowanie perków. Te wzmacniają nasze statystyki pod wieloma względami i pozwalają na udoskonalenie swojej postaci pod względem obranej taktyki - bowiem ta w produkcji przypominającej Super Smash Bros. jest naprawdę istotna, szczególnie kiedy weźmiemy pod uwagę, że perki można łączyć drużynowo.

Perki mogą być zarówno ofensywne, jak i defensywne. Dla przykładu: jeden z ofensywnych sprawia, że nasza drużyna zadaje oo 5% większe obrażenia wrogom z debuffami. Dzięki temu jesteśmy zdecydowanie bardziej potężni, gdyż niemal “kopiemy leżącego” - a w momencie, w którym drugi członek naszej drużyny zastosuje ten perk, zadajemy o 10% więcej damage’u.

Defensywnym perkiem jest za to na przykład 'Toon Elasticity, który sprawia, że odbijanie się od wszystkich powierzchni, zarówno podłóg, ścian, jak i sufitów, jest zwolnione o 20% (kiedy nasz partner z drużyny również wybierze ten boost, odbicia są łagodniejsze o 25%). Szybkość i odległość na jaką wylatujemy po ciosach od przeciwników zależą od ilości zadanych nam obrażeń - i kiedy przyjęliśmy już mnóstwo ciosów, ten perk może okazać się zbawienny.

Do wyboru mamy jeszcze dwa inne rodzaje perków, więc zdecydowanie warto poświęcić temu nieco uwagi przed rozpoczęciem potyczek online. Wraz ze zwiększaniem poziomu swojej postaci, odblokujemy możliwość zapożyczenia perków od swojego partnera z drużyny oraz testową arenę, gdzie będziemy mogli sprawdzić wszystkie perki i przypisać je swojemu bohaterowi. Ponownie - żeby być silniejszym, należy dużo grać!