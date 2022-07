W najpopularniejszej bijatyce na Steam Królik Bugs mierzy się z Supermanem. Ruszyła otwarta beta MultiVersus

Co powiecie na dynamiczne starcia między Kudłatym a Wonder Woman? A może wolelibyście skopać tyłek Batmanowi jako Arya Stark? Już dziś rusza otwarta beta MultiVersus, szalonej bijatyki z postaciami z uniwersów należących do Warner Bros, w której takie nietypowe kombinacje są na porządku dziennym.

Harley Quinn vs Velma popularniejsze niż Mortal Kombat

MultiVersus to platformowa bijatyka 2D, przywodząca na myśl takie produkcje jak Brawlhalla czy Mario Smash Bros. Gra miesza ze sobą postacie z kultowych marek, takich jak Scooby Doo, Pora na przygodę czy Tom i Jerry. I co w tym niezwykłego? A no to, że tytuł jeszcze przed oficjalną premierą przebił bijatykowe rekordy na Steam.

Jak donosi serwis Video Games Chronicle, MultiVersus przyciąga tłumy graczy, zostawiając w tyle tak głośne produkcje gatunku jak Dragon Ball. W nocy z czwartku na piątek gra mogła pochwalić się niemałą liczbą aż 62433 graczy, którzy jednocześnie mierzyli się w wirtualnych pojedynkach na platformie Steam. Oznacza to, że produkcja stała się liderem bijatyk. Starcia bohaterów z Warner Bros stały się popularniejsze niż Dragon Ball FighterZ (44303 graczy) i Mortal Kombat 11 (35147 graczy).

Skąd ten wystrzał popularności? Cóż, platformowe bijatyki 2D charakteryzują się znacznie prostszą i bardziej przystępną mechaniką niż konkurencyjne produkcje, a sama gra dystrybuowana jest w modelu free-to-play. Nie bez znaczenia jest także obszerny roster znanych postaci, który już niebawem powiększy się o takie sławy jak LeBron James czy Rick i Morty.

MultiVersus już dziś rusza z otwartą betą na PC (Steam), PS4/PS5 i Xbox Series S/X, przy pełnym cross-playu na wszystkich platformach.

Obrazek wyróżniający: Warner Bros