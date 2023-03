MindsEye to gra, która może zagrozić GTA. Odpowiada za nią... twórca Grand Theft Auto

Twórca GTA tworzy konkurencję dla GTA w... Robloksie dla dorosłych?

Leslie Benzies to były prezes Rockstar North i główny twórca serii Grand Theft Auto. W 2016 roku jednak jego drogi ze studiem, które jest częścią Take-Two Interactive się rozeszły, co poskutkowało założeniem przez Benziesa własnego studia o nazwie Build A Rocket Boy.

Źródło: YouTube @EVERYWHERE

Głównym projektem studia, nad którym deweloper pracuje już kilka dobrych lat, jest Everywhere — platforma przypominająca Robloksa, która pozwoli tworzyć ludziom swoje własne światy; a co za tym idzie, własne gry. W przypadku Everywhere miało być to jednak nieco bardziej „realistyczne” — coś, co właściwie jest bardziej połączeniem Robloksa z metaverse. Adam Whiting przyznał zresztą, że celem studia tak naprawdę nie jest zrobienie normalnej gry. Reżyser produkcji wyjaśnił, że Everywhere ma być miejscem dla graczy, w którym ci będą mogli nie tylko grać, ale także oglądać, tworzyć, czy spędzać czas ze znajomymi. Teraz Build A Rocket Boy przedstawiło pokazówkę możliwości swojej platformy, której efektem jest MindsEye.

Źródło: YouTube @EVERYWHERE

MindsEye to gra wewnątrz gry. Mimo tego będzie w stanie zagrozić GTA?

MindsEye to produkcja „premium” w Everywhere. Gracze do tego świata będą mogli uzyskać dostęp za dodatkową opłatą, lecz studio Build A Rocket Boy zaznacza, że należy to traktować jako dwa osobne twory, których nie powinniśmy traktować w taki sam sposób. Trzeba przyznać, że pomysł jest dość zagmatwany, więc na ten moment rozwój gry może być zagadką. Jak możemy jednak zobaczyć w krótkim, trwającym około pół minuty trailerze, w grze nie zabraknie pościgów i strzelanin — czyli tego, co w Grand Theft Auto jest jednym z głównych filarów rozgrywki.

Źródło: YouTube @EVERYWHERE

MindsEye będzie jednak dużo bardziej „cyberpunkowe". W teaserze widzimy, jak protagonista rozmawia z humanoidalnym robotem naśladującym jego ruchy, a do tego świat ma być pełen futurystycznych technologii, wielkich korporacji i teorii spiskowych. Do tego całość ma naprawdę niezłą oprawę graficzną, która na pierwszy rzut oka przypomina demo Unreal Engine 5, które osadzone było w uniwersum Matriksa.

Źródło: YouTube @EVERYWHERE

Możliwe, że dzięki Everywhere gracze będą w stanie sami rozwijać MindsEye, dodając własną zawartość — na przykład swoje własne misje poboczne czy dodatkowe aktywności w świecie. Po produkcji AAA można się oczywiście spodziewać rozgrywki multiplayer, więc wiele wskazuje na to, że MindsEye naprawdę będzie w stanie nas zaskoczyć, a może i nawet zagrozić Grand Theft Auto — nawet pod względem trybu Online. Co o tym myślicie i czy dajecie produkcji szanse na sukces? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło, grafika wyróżniająca: YouTube @EVERYWHERE