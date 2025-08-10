Ile będzie kosztowało GTA 6? Nie takiej odpowiedzi oczekiwaliśmy

O Grand Theft Auto VI staramy się pisać regularnie – w końcu to chyba najgłośniejsza pozycja ostatniej dekady. A premiery gry jeszcze nie było. Początkowo miała zadebiutować w tym roku, jednak tak się nie stanie. Kilka miesięcy temu studio Rockstar Games oficjalnie potwierdziło, że na GTA VI jeszcze poczekamy – do maja 2026 r. Choć od dawna mówiło się, że opóźnienie jest nieuniknione, szef firmy wydawniczej zajmujący się produkcjami Rockstara studził emocje, mówiąc, że prace idą bez żadnych większych problemów i nic nie wskazuje na to, że gra zaliczy kilkumiesięczny poślizg. Studzenie emocji? Uspokajanie akcjonariuszy? A może wprowadzanie w błąd? Wydaje się, że tak ważna persona będzie wiedziała, co się dzieje w studiu, które tworzy najbardziej wyczekiwaną premierę ostatnich lat.

Reklama

Na ostudzenie emocji związanych z opóźnieniem, mamy nowy zwiastun, który w sieci pojawił się na początku maja i do tej pory obejrzany został ponad 127 mln razy (dane z YouTube). Pierwszy trailer z grudnia 2023 r. może pochwalić ponad 264 mln wyświetleń na YouTube. Na stronie internetowej gry pojawiło się też dużo nowych opisów bohaterów i miejscówek, które przyjdzie nam zobaczyć w fikcyjnym Vice City i jego okolicach.

Jason wychował się w otoczeniu drobnych oszustów i przestępców, a próby wyrwania się z tej rzeczywistości zakończyły się porażką. Zawędrował w końcu do Leonida Keys, gdzie dla legendarnego przemytnika Briana Hedera wykonuje różne brudne zadania w zamian za dach nad głową. Lucia, po dzieciństwie pełnym przemocy i pobycie w zakładzie karnym Leonida Penitentiary, wychodzi na wolność z determinacją, by nie powtórzyć błędów z przeszłości. Jej pragmatyzm i chłodna kalkulacja czynią z niej postać równie złożoną, co nieprzewidywalną. Ich partnerstwo może być zarówno szansą, jak i przekleństwem – od tej relacji zależy nie tylko ich przyszłość, lecz także finał całej historii.

Ile będzie kosztowało GTA VI? Wydawca zabiera głos

To, co zaskakuje, to cisza wokół gry. Mało się mówi o przeciekach, plotkach i teoriach fanów związanych z grą, głównymi postaciami, czy misjami, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć. Powraca za to dyskusja na temat tego, ile przyjdzie zapłacić za GTA VI. Już od dłuższego czasu mówi się, że za najnowszą produkcję Rockstar Games przyjdzie nam sporo zapłacić – nawet ponad 400 zł. A wszystko dlatego, że w USA gra może kosztować 100 dolarów. I to w podstawowej wersji. Takie informacje pojawiały się wielokrotnie. Choć niektórzy poddawali (i nadal poddają) te informacje w wątpliwość, dyskusja powraca i rozgrzewa na nowo. Tym razem za sprawą najnowszego komunikatu płynącego od wydawcy – firmy Take Two Interactive.

W najnowszym wywiadzie z serwisem Variety, szef Take Two, Strauss Zelnick, nie chciał odnieść się do informacji na temat cennika, ale też nie odciął się od tych spekulacji mówiąc:

Naszym celem jest dostarczanie wartości większej niż cena, którą pobieramy, dlatego od zawsze stosujemy w firmie zmienną politykę cenową. Jak wiadomo, branża stosuje podejście polegające na wprowadzaniu produktów na rynek po wyższej cenie, czasami w wersjach specjalnych, a z czasem zazwyczaj obniża cenę, aby zwiększyć ogólną wielkość rynku. My postępujemy dokładnie tak samo. Myślę, że prawdopodobnie bardziej niż większość innych firm, skupiamy się na zapewnieniu doskonałych wrażeń, nie tylko dlatego, że sama gra jest świetna, ale także dlatego, że konsumenci zapłacili za nią uczciwą cenę.

Co z tego wynika? Kompletnie nic. Zelnick unika odpowiedzi na stawiane pytania i pozostawia otwarte pole do dyskusji i dalszych plotek i przecieków związanych z cennikiem