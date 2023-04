Niantic nie boi się wyzwań. Rozszerzy rzeczywistość o świat Monster Hunter

Niantic to firma stojąca m.in. za jednym ze światowych fenomenów — Pokemon Go. Swego czasu usłyszeli o niej wszyscy. Ale firma stale ma apetyt na więcej — dlatego teraz łączy siły z Capcom. Efektem ich współpracy ma być przeniesienie świata Monster Hunter do rozszerzonej rzeczywistości. Nowa gra, Monster Hunter Now, pozwoli graczom na polowanie na potwory w ich okolicy.

Oprócz tego będą tez zbierać surowce. Będziemy je wykorzystane do produkcji lepszych broni i pancerzy. Choć walka z porównaniem do konsolowej wersji będzie uproszczona, wciąż będzie wymagać umiejętności do opanowania, a gracze będą mogli połączyć siły z przyjaciółmi, aby stawiać czoła jeszcze trudniejszym wrogom napotkanym na ich ścieżce.

Monster Hunter Now - jak będzie wyglądać rozgrywka?

Rozgrywka skupiać się będzie na tym samym schemacie, co gry konsolowe w serii. Będziemy zdobywać materiały, polować na potwory i wykorzystywać je do produkcji bardziej potężnych broni i pancerzy. Walka jest niezwykle istotnym elementem gier Monster Hunter, a mimo że zostanie ona zoptymalizowana dla gry mobilnej, twórcy zapewniają że gracze wciąż mogą oczekiwać intensywnych walk z bestiami. Gra pozwoli również wszystkim zainteresowanym uderzyć potwory farbą podczas spaceru. W ten sposób je oznaczą, aby móc w późniejszym czasie rozpocząć z nimi walkę w bardziej dogodnym dla nich momencie.

https://www.youtube.com/watch?v=IOvwHwa7_Gs

Mobilna gra skróci bitwy do maksymalnie 75 sekund, a gracze będą mogli polować z przyjaciółmi. Gra będzie również zawierać urocze stworzenia towarzyszące Palico — maskotki serii, którzy fani pokochali już dawno temu.

Więcej dużych marek w portfolio Niantic

To nie jest pierwsze rodeo Niantic jeżeli chodzi o duże licencje dla ich gier w rozszerzonej rzeczywistości. Ich portfolio zawiera w sobie takie rzeczy jak NBA All-World i Pikmin Bloom, a także Harry Potter: Wizards Unite, a po drodze byli nawet Transformersi. Niestety, dwa ostatnie z projektów już zostały zamknięte — bo nie spełniły oczekiwań. Nie wiadomo jednak czy bardziej samych graczy, czy twórców. Fakty jednak są takie, że żadne z dotychczasowych projektów nie odniosły takiego sukcesu jak Pokémon Go. Ponadto mimo masowych zwolnień w firmie w ubiegłym roku i skasowaniu całego szerego projektów, Niantic nie składa broni i wciąż próbuje czegoś nowego. Tutaj ma zmienić się rozgrywka, a po drodze wypatrujemy jeszcze ich autorskiego podejścia do tamagotchi — Peridot czy nowej gry z uniwersum Marvela.

Monster Hunter Now będzie doskonałym doświadczeniem dla każdego, kto marzył o tym, by zmierzyć się z epickimi potworami i walczyć z nimi z przyjaciółmi. Wypełniona fantastycznymi stworzeniami, wciągającymi polowaniami i możliwościami pracy zespołowej, z najlepszą możliwą grafiką na urządzeniach mobilnych, Monster Hunter Now jest idealną franczyzą, którą można przenieść do realnego świata. - powiedział John Hanke, założyciel i dyrektor generalny Niantic

Monster Hunter Now - kiedy premiera?

Mimo wszystkich zeszłorocznych zawirowań — Niantic stale rozwija Pokemon GO i eksperymentuje z nowymi grami. Monster Hunter Now to ich najświeższe dziecko — z użyciem niezwykle popularnej marki. Tak, europejscy gracze znają Monster Hunter. Ale nie ma się co oszukiwać: jej popularność tutaj nijak ma się do szaleństwa rozgrywajacego się wokół niej w Azji. Monster Hunter Now ma trafić na iOS i Androida we wrześniu 2023. Fani serii mogą spodziewać się, że więcej szczegółów na temat gry już wkrótce, kiedy wystartuje wersja beta.

