NBA All World: gra AR z licencją najpopularniejszej ligii koszykarskiej. Uda się powtórzyć sukces Pokemonów?

Niantic zasłynęło przede wszystkim Pokemon GO — ale przecież to nie jest ich jedyny projekt. Pokemony nie były pierwszą grą AR w ich wykonaniu. Nie były też ostatnią — przez lata byliśmy świadkami tytułów które pojawiały się i znikały, podczas gdy PoGO z każdym rokiem przynosi coraz więcej przychodów. Pikachu i spółka wygryźli z interesu nawet Harry'ego Pottera. Ale jakiś czas temu Ninatic zapowiedzieli budowę własnego metaverse w świecie rozszerzonej, a nie wirtualnej, rzeczywistości. Ich nowy projekt, NBA All World, nie wydaje się jeszcze być rewolucją — ale jest szansa na to, że będzie czymś więcej niż tylko kolejnym powielaniem pomysłów z Ingressu.

NBA All World: nowa gra Niantic wykorzystująca rozszerzoną rzeczywistość

NBA All-World otwiera nową erę koszykówki. Wyjdź na zewnątrz, wskocz w buty współczesnych gwiazd NBA i zmierz się 1 na 1 z najlepszymi graczami na świecie. Odkrywaj swoją okolicę, rywalizując w minigrach o tytuł króla boiska. Wypatruj nowych modeli butów i akcesoriów, aby podkreślić swój styl i zwiększyć wydajność drużyny. Reprezentuj miejsce, z którego pochodzisz, wraz z najlepszymi zawodnikami na świecie.

— czytamy na oficjalnej stronie projektu. Na tę chwilę twórcy nie dzielą się żadnymi szczegółami — nie ma też informacji o tym czy gra zaoferuje tryb PvP. Co jak co, ale koszykówka wydaje się idealnym tematem do podjęcia właśnie w tej formie. Rozbudowane tryby współzawodnictwa, rzucanie wyzwań, mogłyby być prawdziwym hitem. No a sam fakt, że wszystko jest na licencji NBA dodaje temu tylko smaku:

Projekt wygląda intrygująco i fajnie, że Niantic chociaż próbuje robić coś więcej niż tylko podmieniać skórki w znanych pomysłach. Czy im się to opłaci - przekonamy się niebawem. Gra ma być udostępniona podczas następnego sezonu NBA — i trafi na urządzenia z iOS oraz Androidem na pokładzie.