NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti – najlepsza karta do 1440p?

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti to karta, która otworzyła nowy rok na rynku kart graficznych. Czego można spodziewać się po takim produkcie? Czy wciąż mowa o wielkiej drożyźnie, czy może ceny wróciły do normy? Na pierwszy rzut oka wydaje się, że nie jest aż tak źle, jak być mogło.

Rynek kart graficzny, przynajmniej od 2020 roku, jest bardzo gorący. Sytuacja zmienia się dynamicznie, a na jej wpływ bardziej ma dostępność poszczególnych układów, niż ich rzeczywiste możliwości. Na szczęście wiele wskazuje na to, że sytuacja powoli wraca do normalności. Na rynku debiutują nowe karty, których ceny nie są już aż tak absurdalne, a i z dostępnością nie jest najgorzej. NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti jest kartą, która świetnie wpisuje się w ten trend. Kilka miesięcy temu na rynek trafiła naprawdę ciekawa karta, której ciężko odmówić wydajności.

Czysta wydajność to jednak tylko jedna ze stron medalu. Owszem, nabywcy tej karty raczej będą zadowoleni z tego, jak działa, o ile kupią ją z myślą o konkretnych zastosowaniach. Odrębną kwestią pozostaje jej cena, zwłaszcza w przeliczeniu na rzeczywiste możliwości. Musimy bowiem pamiętać o tym, że jest to karta, która nie przynależy ani do najwyższej serii kart marki NVIDIA, ani nawet drugiej od góry. Co do zasady, NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti jest zatem kartą ze średniej półki w ofercie producenta. A to oznacza, że ceny kart graficznych, mimo wszystko, zauważalnie wzrosły. Czy zatem warto ją kupić?

Niniejszy materiał składa się z teoretycznych rozważań na temat możliwości karty graficznej RTX 4070 Ti i tego, co obecnie dzieje się na rynku GPU. Czego spodziewać się po karcie, której cena to około 4500 złotych?

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti - wzorowa karta graficzna do rozdzielczości 1440p

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti – tak wygląda średnia półka kart według NVIDIA

Jak wspomniałem na samym początku, NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti to karta, którą producent pozycjonuje na średniej półce pod względem wydajności. Jak nieoficjalnie wiadomo, pierwotnie karta, która ukazała się jako model RTX 4070 Ti, miała otrzymać nazwę RTX 4080. Dlaczego producent nie zdecydował się na taki ruch, mimo że według dobrze poinformowanych osób wszystko było już gotowe do premiery? Najprawdopodobniej z uwagi na rzeczywiste możliwości karty, które mogłyby nie przystawiać do modelu z serii 80, czyli wysokiej, choć nie najwyższej półki w ofercie Zielonych.

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti to karta graficzna wyposażona w zaledwie 12 GB pamięci VRAM. Czy to dużo? Tak średnio bym powiedział, żeby nie powiedzieć, że dość mało, jak na tę półkę cenową. Dość powiedzieć, że taką samą ilością pamięci operacyjnej dysponuje model GeForce RTX 3060, czyli... podstawowa karta poprzedniej generacji.

Wiele wskazuje jednak na to, że dość niska ilość pamięci VRAM to jedyna łyżka dziegciu w beczce miodu, zwanej w tym przypadku RTX 4070 Ti. Pozostałe parametry karty prezentują się już całkiem nieźle. Jak to wszystko przekłada się na rzeczywistą wydajność karty w grach? Zanim otrzymamy do testów nasz egzemplarz karty, przyjrzyjmy się temu, co wynika z doświadczeń innych twórców i redakcji.

Nowe karty graficzne NVIDIA - co o nich sądzicie?

Karta za 4500 złotych do rozdzielczości 1440p? Drogo, ale skutecznie

Już na pierwszy rzut oka można wywnioskować, że karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti prezentuje się naprawdę dobrze w testach wydajności. Dość powiedzieć, że w większości tytułów sprawdza się lepiej, niż górnopółkowa karta poprzedniej generacji – NVIDIA GeForce RTX 3090. Tyle tylko, że musimy wziąć pod uwagę rozdzielczość, a tu czeka nas dość spora niespodzianka in minus. Czyżby właśnie za sprawą niewielkiej ilości pamięci? Istnieje taka możliwość.

Nie ma najmniejszych wątpliwości co do tego, że RTX 4070 Ti to wręcz przerost formy nad treścią w rozdzielczości Full HD. Jeżeli zatem dysponujemy monitorem o takiej rozdzielczości, z całą pewnością możemy nieco zaoszczędzić na zakupie GPU. Karta pozwala na uruchomienie wszystkich wymagających gier z maksymalną ilością detali, a mimo tego liczba generowanych klatek na sekundę utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie.

Podobnie sytuacja wygląda w rozdzielczości 1440p. Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti radzi sobie z nią wzorowo. Na dzień dzisiejszy można śmiało zaryzykować tezę, że mamy do czynienia z najlepszym na rynku modelem przeznaczonym do grania w rozdzielczości 1440p. Co istotne, wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie ten stan rzeczy się nie zmieni, dlatego karta wydaje się być perspektywicznym i stosunkowo opłacalnym zakupem.

Architektura Ada Lovelace. Jak ją zapamiętamy?

4K? NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti to nie jest optymalny wybór

Nieco gorzej sytuacja wygląda w rozdzielczości 4K, gdzie GPU prezentuje dobre osiągi, jednak w przypadku niektórych gier ciężko nazwać je stabilnymi. Jeżeli zatem marzy nam się granie w bardzo wysokiej rozdzielczości, przy jednoczesnym utrzymaniu poziomu detali na najwyższym dostępnym, lepszym rozwiązaniem będzie inwestycja w którąś z kart z wysokiej półki.

Trzeba koniecznie pamiętać o tym, że zakup karty graficznej, w przypadku absolutnej większości graczy, jest inwestycją przynajmniej na kilka lat. Oznacza to, że karta powinna spełniać oczekiwania użytkownika nie tylko w momencie zakupu, ale również przynajmniej w najbliższej perspektywie czasowej. Jak będzie w przypadku RTX 4070 Ti i rozdzielczości 4K? Może być naprawdę różnie, zwłaszcza że producenci gier z pewnością zrobią wszystko, by wycisnąć z nowych sprzętów maksimum możliwości.

Co premiera karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti mówi nam o sytuacji na rynku? Zastanówmy się przez chwilę.

Nowe karty graficzne będą droższe, ale zaoferują więcej

Czy karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti to opłacalne rozwiązanie? Mając na uwadze rzeczywiste osiągi, a przede wszystkim to, że jest najprawdopodobniej najlepszym rozwiązaniem do rozdzielczości 1440p, jej wycena jest dość dyskusyjna. Przypomnijmy, że mowa o karcie kosztującej około 4500 złotych w momencie rynkowej premiery. Może nie jest to cena zaporowa, jednak jak na kartę ze średniej półki wydajnościowej naprawdę wysoka.

Musimy pamiętać o tym, że w najbliższych miesiącach czekają nas kolejne premiery kart NVIDIA najnowszej generacji. Po najmocniejszych modelach przyjdzie pora na karty z niższych półek. Właśnie byliśmy świadkami modelu RTX 4070, który dopełnił średnią półkę NVIDIA. Zapewne wkrótce pojawią się karty dedykowane głównie do rozdzielczości Full HD. Zapewne będą to modele RTX 4060 Ti i RTX 4060. Ile będą kosztowały? Bardzo możliwe, że niektóre modele nawet przeszło 3000 złotych. Nie da się ukryć, że to sporo.

Co otrzymamy w zamian? Naturalnie będzie to spory przyrost wydajności względem poprzedniej generacji kart NVIDIA. Będziemy mogli grać w gry z większą ilością szczegółów, przy odpowiednio wyższej ilości FPS. Tyle tylko, że przyjdzie nam za to zapłacić odpowiednio więcej. Czy gracze są na to gotowi? Odpowiedź na to pytanie z pewnością nie jest jednoznaczna.

Co z modernizacją komputerów w 2023 roku?

Jeśli ktoś planuje budowę zestawu komputerowego w najbliższych miesiącach, raczej nie będzie miał wyboru. Nowy zestaw, co do zasady, sugeruje zakup jak najbardziej perspektywicznej karty graficznej. Przyjdzie nam zatem sięgnąć po model z najnowszej generacji. Co jednak w przypadku, gdy ktoś planuje modernizację komputera właśnie o nowe GPU? Tu może być różnie.

Choć nowe karty NVIDIA prezentują się nieźle pod względem zapotrzebowania na energię elektryczną, może się okazać, że dotychczas posiadany zasilacz będzie niewystarczającym. Sporą przeszkodą w modernizacji może być również wielkość obudowy, a zwłaszcza jej długość. Nowe karty graficzne znacząco urosły względem poprzedniej generacji. Posiadają bardziej rozbudowane układy chłodzenia, przez co trudniej jest zmieścić je w obudowie.

Ktoś, kto planuje rozbudowę komputera o nową kartę graficzną, musi zatem wziąć pod uwagę kilka aspektów. Pierwszym z nich jest cena samej karty graficznej. Drugi to wydajność zasilacza, a trzeci wielkość obudowy. Kiedy to wszystko zsumujemy, może okazać się, że wiele osób, które planowało modernizację, zrezygnuje z niej.

Podsumowując, karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti to naprawdę ciekawe i warte rozważenia GPU. Jeśli szukamy czegoś do rozdzielczości 1440p i dysponujemy budżetem około 4500 złotych raczej nie znajdziemy niczego lepszego. Na sam koniec pytanie do Was. Czy planujecie modernizację komputera w 2023 roku? Myślicie o tym, by znalazła się w nim jedna z nowych kart NVIDIA? Jeśli tak, dajcie znać w komentarzu, na który model czekacie najbardziej.