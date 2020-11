Odświeżona aplikacja mObywatel już dostępna. Co nowego?

Aplikacji mObywatel chyba nie trzeba specjalnie przedstawiać. Jeśli jednak nie wiecie, czym jest rządowa aplikacja to śpieszę z wyjaśnieniem. To zbiór cyfrowych dokumentów takich jak legitymacje szkolne i studenckie, e-recepty, mPojazd, czy mTożsamość. Już za kilka dni, 5 grudnia, pojawi się w niej cyfrowe Prawo Jazdy. Funkcja zapowiadana zeszłym roku, w końcu staje się dostępna. W ostatnich miesiącach w mObywatelu pojawiło się m.in. wsparcie dla Face ID (na iOS), które zaimplementowano w sposób dziwne — wymagający dodatkowej autoryzacji przy pomocy PIN. Jeśli zapomnicie 4-cyfrowego kodu, to odblokowanie przy pomocy twarzy nie wystarczy i trzeba ją zresetować i ponownie aktywować. W aplikacji pojawiła się też możliwość uwierzytelnienia się w zaufanych instytucjach — np. w PZU, gdzie za pomocą mTożsamość można potwierdzić swoje dane personalne.

mObywatel się zmienia. Nowy wygląd aplikacji to krok w dobrą stronę

Aplikacja mObywatel od pierwszej wersji nie zachwycała wyglądem. Cyfrowa rewolucja w dokumentach zatrzymała się w stylistyce znanej z dawnych lat, gdzie aplikacje mobilne dopiero zyskiwały na popularności i nikt specjalnie nie przywiązywał uwagi do ich estetycznego wyglądu. Teraz to się zmienia — za sprawą najnowszej aktualizacji, która pojawiła się w App Store i Google Play. mObywatel doczekał się odświeżonego ekranu głównego. To przede wszystkim porzucenie starych ikon i ich układu. Te nowe są przejrzyste i czytelne i można je dowolnie przestawiać — co ułatwi ułożenie najpotrzebniejszych funkcji według własnego uznania. Ikony mogą być wyświetlane także w formie siatki oraz w formie listy – podobnie jak w poprzedniej wersji aplikacji.

Jednak nie samymi ikonami człowiek żyje. W samych narzędziach mObywatela także pojawiły się zmiany. Nowości dotknęły mPojazd. Logowanie do mPojazdu w nowej wersji aplikacji odbywa się z wykorzystaniem mTożsamości. Żeby pobrać nowe dane samochodu, czy motoru nie trzeba ponownie logować się profilem zaufanym — co ułatwia i skraca cały proces. Całą „robotę zrobi” właśnie mTożsamość. W mPojeździe dostępne są nowe, istotne dane, o które pytali użytkownicy. To m.in.: rodzaj drugiego paliwa alternatywnego, średnie zużycie paliwa, indywidualny poziom emisji CO2, wartość stanu licznika, jednostka licznika, jednostka stanu licznika, data spisania licznika i podmiot wprowadzający.

mObywatel z ambitnymi planami. Co szykuje Ministerstwo Cyfrywacji?

Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada też zmiany w samej mToższamości. Te mają być wprowadzone w przyszłym roku (mowa jest o pierwszym lub na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2021 r.). Co dokładnie się zmieni? Tego nie wiadomo. Dokument ma być rozszerzony o dodatkowe dane. Na przełomie roku w mObywatelu pojawi się mobilna Karta Dużej Rodziny. W najbliższym czasie do aplikacji trafi też Małopolska Karta Aglomeracyjna będąca pierwszym biletem okresowym dostępnym z poziomu mObywatela. W planach jest też wdrożenie legitymacji zawodowej dla jednego z zawodów medycznych i udogodnienia dla krwiodawców.