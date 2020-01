Minister cyfryzacji Marek Zagórski:

mObywatel to w ostatnich dniach jedna z najczęściej instalowanych przez Polaków aplikacji. Korzysta z niej już niemal milion osób. Stale ją ulepszamy, dodajemy nowe funkcjonalności. E-recepta jest jedną z nich. E-recepta to niejedyny powód, dla którego każdy pacjent ze smartfonem powinien zainstalować sobie aplikację mObywatel. Znajdziesz tam także mTożsamość, czyli odzwierciedlenie danych z dowodu osobistego. Możemy się nią legitymować wszędzie tam, gdzie nie ma obowiązku okazywania dowodu osobistego, w tym także w przychodniach lekarskich.

Aby móc korzystać z aplikacji mObywatel musimy mieć założony Profil Zaufany, a ten założymy bez wychodzenia z domu, jeśli jesteśmy klientem jednego z tych banków – PKO Bank Polski SA, Santander, Bank Pekao, mBank, ING Bank Śląski, Alior Bank, Millennium Bank, T-Mobile Usługi Bankowe, korzystając z odpowiedniej opcji w bankowości elektronicznej wymienionych banków.

Możemy też skorzystać z platformy Envelo i potwierdzić swój profil w każdej z placówek Poczty Polskiej. Trzecim sposobem jest założenie Profilu Zaufanego online na www.pz.gov.pl i potwierdzenie go w jednym z 1500 Punktów Potwierdzających w terminie 14 dni od złożenia wniosku przez internet. Listę Punktów Potwierdzających znajdziecie pod tym adresem.

Posiadanie PZ to także możliwość zalogowania się do Internetowego Konta Pacjenta (IKP), gdzie uzyskacie dostęp do swojej dokumentacji medycznej, nie tylko wszystkich wydanych e-recept, ale i e-skierowań, historii badań, zrealizowanych świadczeń lekarskich a w przyszłości także wyników naszych badań.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji.