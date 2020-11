Oznacza to, że posiadając aplikację mObywatel w smartfonie, od 5 grudnia będzie można już jechać samochodem bez konieczności posiadania przy sobie żadnych dokumentów. W aplikacji znajduje się obecnie nie tylko moduł mTożsamość, który w pewnym stopniu zastępuje dowód osobisty, ale także elektroniczna wersja dowodu rejestracyjnego z informacją o przeglądach i ubezpieczeniu pojazdu. Teraz dołączy do tego mPrawo Jazdy, które jest ostatnim brakującym elementem.

Według ostatnich danych, z aplikacji mObywatel korzysta obecnie ponad 1,3 mln Polaków. Jedynym wymogiem jest posiadanie smartfona z systemem Android lub iOS oraz profilu zaufanego w ePUAP, który pozwala autoryzować swoją tożsamość. Gdy już to zrobicie, to do aplikacji można zalogować się przy pomocy PINu i/lub biometrycznie, czyli odciskiem palca. Nie jest to może szczyt naszych marzeń, ale ważne, że projekt jest cały czas rozwijany i zwiększa swoją funkcjonalność.