Minister cyfryzacji Marek Zagórski:

To ważny kamień milowy w rozwoju aplikacji mObywatel. To również odpowiedź na potrzeby instytucji, biznesu, ale przede wszystkim obywateli. Zaczynamy od współpracy z PZU, ale z nowej funkcjonalności będą mogli korzystać także klienci innych instytucji. Wystarczy, że te firmy, urzędy, czy uczelnie dołączą do naszego projektu.