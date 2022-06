Microsoft płaci użytkownikom za używanie przeglądarki Edge. Tak jakby...

Równo tydzień temu pożegnaliśmy Internet Explorera, jedną z najbardziej legendarnych przeglądarek, z której wszyscy korzystaliśmy - głównie do pobrania innych przeglądarek co prawda, ale nadal. Z tej okazji gigant z Redmond postanowił w dość nietuzinkowy sposób zachęcić użytkowników do korzystania z Microsoft Edge - chociaż nowa oferta zdaje się celować głównie w młodszych użytkowników.

Dla wszystkich użytkowników, którzy przechodzą z obecnej domyślnej przeglądarki na Edge, szykowana jest niespodzianka w postaci… waluty z Minecrafta. Co należy dokładnie zrobić, żeby wzbogacić się w cyfrowym świecie zbudowanym z sześcianów? Wystarczy tylko korzystać z wyszukiwarki Microsoft Bing w Edge’u przez pięć dni. Po niespełna tygodniu użytkownicy otrzymają 330 monet Minecoins, co przekłada się na około 15 PLN.

Co istotne, oferta dotyczy Minecrafta w wersji Bedrock, który przyciąga do siebie więcej młodszych użytkowników, niż wersja Java. Z tego względu można stwierdzić, że zachęcanie do korzystania z Binga i Edge’a w zamian za Minecoiny jest ofertą kierowaną głównie do młodszych użytkowników - i oczywiście nie ma w tym niczego złego. Dość ciekawa taktyka i atrakcyjna okazja dla graczy nowego pokolenia, którzy zazwyczaj i tak codziennie przeglądają internet. Wystarczy przenieść się na narzędzia Microsoftu na kilka dni i uzyskać benefity w swojej ulubionej grze - brzmi dobrze, nieprawdaż? Warto jednak mieć na uwadze, że taka oferta ma oczywiste połączenie ze zbieraniem danych.

Idąc dalej tropem zachęcania użytkowników do swoich narzędzi poprzez nagrody w grach, to może Microsoft dla starszych graczy zdecyduje się na benefity do Call of Duty: Modern Warfare 2, Diablo 4 czy Overwatch 2, które wkrótce będą miały swoją premierę - w końcu Activision Blizzard, podobnie jak Mojang, należy do MS.

