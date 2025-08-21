Mechanizm znamy – lecz nieznanym dla nas jest sam moment wybuchu. Wiemy, że Słońce co jakiś czas wyrzuca energię i cząstki w przestrzeń, ale odpowiedź na pytanie "kiedy" jest poza naszym zasięgiem. NASA i IBM proponują więc Surya – otwarty model uczenia maszynowego, który ma wyciągać z chaotycznych danych wzorce niedostępne dla oka człowieka. Chodzi o próbę ujarzmienia czegoś, co dotąd wydawało się nieprzewidywalne: kaprysu, który może jednego dnia dawać zorze polarne, a drugiego – wyłączać prąd w milionach domów.

Burze słoneczne bywają widowiskowe, ale przede wszystkim są dla nas naprawdę niebezpieczne. Zorza polarna to tylko efekt uboczny. W grę wchodzi zakłócanie sygnałów radiowych, uszkodzenie satelitów, a w skrajnym scenariuszu – wyłączenie sieci energetycznych na całych kontynentach. Astrofizycy podkreślają, że statystycznie jesteśmy już spóźnieni na kolejną superburzę, zdolną strącić satelity z orbity i sparaliżować infrastrukturę krytyczną. Problem polega na tym, że zdjęcie Słońca pozwala łatwo ocenić, czy rozbłysk się zbliża, ale przewidzieć jego dokładny czas i moc – niestety nie. Historia zna przykłady takich zdarzeń – choćby słynne zdarzenie Carringtona z 1859 roku, kiedy prąd w telegrafach płynął w jego trakcie "sam z siebie", a urządzenia wręcz przepalały się z powodu spontanicznych przepięć. Dziś konsekwencje byłyby o wiele, wiele poważniejsze.

Dane zamiast domysłów

Surya powstała na podstawie ponad dekady obserwacji Solar Dynamics Observatory – w sumie to ćwierć petabajta obrazów w wielu długościach fal. To nie tylko imponujący zbiór, ale i materiał, który pozwala na uczenie modeli szerokiego spektrum zjawisk. W pierwszych testach Surya dawała prognozę z wyprzedzeniem do dwóch godzin. Niby niewiele, ale i tak podwaja to czas ostrzegania, jaki oferowały dotychczasowe metody. Każda dodatkowa minuta może oznaczać szansę na przełączenie satelity w tryb bezpieczny albo zmianę trajektorii lotu załogi aktualnie znajdującej się w przestrzeni. Ludzkość niesamowicie mocno polega na technologiach: GPS, łączność w ramach działalności lotniczej, internet. Niewidoczna z Ziemi erupcja może w ciągu godzin zniszczyć wszystko, co nas spaja.

Niewidzialne wzorce

Astrofizycy wiedzą, jakie warunki sprzyjają erupcjom. Nie wiedzą jednak, dlaczego destabilizacja następuje akurat w tym, a nie innym momencie. Stąd Surya ma identyfikować ukryte zależności szybciej, niż zrobiłby to człowiek. Jeśli uda się zwiększyć precyzję, zmniejszy się ryzyko, że kolejna burza zaskoczy nas bez ostrzeżenia. Sztuczna inteligencja przecież radzi sobie z tym, co dla ludzi jest po prostu szumem.

IBM widzi w tym coś więcej. Surya może być pomostem między pogodą kosmiczną a ziemską. Istnieją przesłanki, że aktywność słoneczna wpływa choćby na częstość wyładowań atmosferycznych. Jeśli uda się powiązać wzorce z dwóch tak różnych systemów, otrzymamy nie tylko narzędzie do dokładniejszych prognoz, ale też bardziej ugruntowaną wiedzę z zakresu związków między Słońcem a klimatem. W badaniach klimatycznych często skupiamy się na tym, co dzieje się na Ziemi, a rzadziej na tym, że źródło energii całej planety także podlega własnym rytmom. Pytanie brzmi: czy Surya pozwoli uchwycić subtelne powiązania między aktywnością słoneczną a ziemskimi ekstremami pogodowymi, od huraganów po fale upałów?

Granice i ambicje nauki

Na razie Surya przewiduje głównie rozbłyski, ale NASA i IBM chcą pójść dalej. Model bazowy można trenować w ujęciu na nowe cele, dostosowywać do badań innych ciał niebieskich, czy nawet pomagać nam w analizie egzoplanet. W ten sposób Słońce staje się punktem odniesienia – to laboratorium na wyciągnięcie ręki, w którym testujemy teorie, zanim spróbujemy je zastosować do odległych gwiazd. Jeśli model wykryje wspólne schematy w aktywności magnetycznej, może nam pomóc w poznaniu dokładniejszych mechanizmów rządzących całymi galaktykami.

Surya jest modelem bazowym – fundamentem, który można dostosować do wielu zadań. NASA i IBM traktują Słońce jako naturalne laboratorium. To ruch w stronę badań uniwersalnych, w których sztuczna inteligencja nie tylko ostrzega, ale też buduje nowe teorie astrofizyczne. Być może na tej kanwie uda nam się nie tylko uzyskać dane tuż przed globalnym kataklizmem, ale i poznać nowe mechanizmy rządzące światem, który znamy?