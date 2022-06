Call of Duty: Modern Warfare II na pierwszym zwiastunie. Premiera już w październiku

Zobaczcie pierwszy zwiastun Call of Duty: Modern Warfare II pokazujący jak będzie wyglądała tegoroczna odsłona serii. Pojawiły się też informacje na temat edycji i zawartości dodatkowej.

Pod koniec ubiegłego miesiąca studio Activision oficjalnie potwierdziło datę premiery Call of Duty: Modern Warfare II. Najnowsza odsłona serii, która towarzyszy graczom od niemal dwudziestu lat, nie zabierze nas na pola bitew II Wojny Światowej. Tym razem twórcy skupią się na teraźniejszości i niedalekiej przyszłości.

W Call of Duty: Modern Warfare II powracają kultowi Operatorzy z grupy uderzeniowej 141, a gracze rzuceni są w sam środek konfliktu na niespotykaną dotąd skalę. Infinity Ward zapewnia graczom produkt najwyższej klasy z całkiem nowym sposobem posługiwania się bronią, zaawansowanym systemem SI, nowym rusznikarzem oraz innowacyjną rozgrywką i grafiką, które przenoszą grę na zupełnie inny poziom. W dniu premiery Modern Warfare II oferować będzie kampanię dla jednego gracza, rozgrywającą się w różnych miejscach świata, wciągające starcia Wieloosobowe i Operacje Specjalne - fabularny tryb kooperacyjny.

- przeczytacie w oficjalnym opisie gry.

Poniżej znajdziecie też najnowszy trailer. Choć nie zdradza niczego z samej rozgrywki, pokazuje, z czym gracze będą mieli do czynienia, jacy bohaterowie powrócą i z kim się będą musieli zmierzyć. Poznaliśmy też szczegóły poszczególnych wydań oraz bonusów, które czekają na graczy kupujących droższą edycję Call of Duty: Modern Warfare II.

Call of Duty: Modern Warfare II na pierwszym zwiastunie

Call of Duty: Modern Warfare II dostępne będzie w trzech wersjach: standardowej, cross-gen oraz Vault Edition. Wersja cross-gen zawiera grę na poprzednią generację konsol z możliwością darmowej aktualizacji do obecnej generacji. Kupując wersję na PS5 nie otrzymacie jednak wersji na PS4. Vault Edition zawiera dodatkowo Klasyczny Pakiet Ghosta w MW/WZ, Czerwony Pakiet Operatorów z Grupy 141, zbrojownię FJX, karnet bojowy (1 sezon) z pominięciem 50 poziomów oraz zwiększony mnożnik puntów doświadczenia przez pierwsze 10 godzin gry w trybach multiplayer.

Tradycyjnie, twórcy kuszą graczy do składania wczesnych zamówień na swoją najnowszą grę. Kupując Call of Duty: Modern Warfare II przed premierą, będziecie mogli wziąć udział w otwartej becie. Warto jednak pamiętać, że pierwszeństwo do testów mają ci, którzy zdecydują się na zakup wersji na konsole PlayStation. Beta dla pozostałych platform ogłoszona zostanie w późniejszym czasie.

Call of Duty: Modern Warfare II pojawi się na półkach sklepowych już 28 października! Zestaw Międzygeneracyjny w PlayStation Store i sklepie Xbox kosztuje 349 zł. Za edycję Vault Edition trzeba zapłacić 459 zł.