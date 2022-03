Gdy w 2019 roku Blizzard zapowiedział drugą odsłonę hitowego Overwatcha, fani pierwszej części mieli mieszane uczucia. Z jednej strony dwójka ma przynieść wiele zmian w mechanice oraz fabule, z drugiej jednak wszystko wskazuje na to, że będzie to bardziej duża aktualizacja niż pełnoprawna nowa odsłona. Od momentu pierwszej zapowiedzi kolejne szczegóły na temat Overwatch 2 zaledwie skapywały, a sam Blizzard niespecjalnie nagłaśniał sprawę. Firma skupiona była zapewne na przejęciu Activision Blizzard przez Microsoft oraz skandalem związanym z mobbingiem pracowników. Zapisy do bety miały odbyć się już w zeszłym tygodniu, ale strona rejestracyjna natychmiast się zawiesiła. Problemy zostały już jednak opanowane i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem w Overwatch 2 zagramy pod koniec kwietnia.

Beta Overwatch 2 już 26 kwietnia

Pierwsza odsłona Overwatcha tuż po premierze w 2016 roku cieszyła się ogromną popularnością, utrzymując się w topce najlepiej sprzedających się gier na konsole i PC. Choć ta pierwszoosobowa strzelanka z komiksową oprawą graficzną ma już lata świetności za sobą, to na serwerach wciąż spotkać można całkiem pokaźną liczbę graczy.

Źródło: Activision Blizzard

Kontynuacją ma przynieść długo oczekiwany powiew świeżości w postaci nowych map i postaci (w tym kanadyjską bohaterkę Sojourn) oraz zaktualizowanej mechanice obecnych bohaterów. Mocno wyczekiwaną nowością mają być także misje fabularne rozgrywane w trybie współpracy. Na oficjalnym profilu Overwatch na Twitterze poinformowano, że zamknięta beta rozpocznie się 26 kwietnia i przeznaczona będzie póki co tylko na PC.

Zapisy do testów już się rozpoczęły. Użytkownicy wybierani będą na podstawie regionu i specyfikacji sprzętu, a zaproszenia zostaną rozesłane mailowo