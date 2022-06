Microsoft Defender ma być jedną aplikacja do obsługi zabezpieczeń online i dającą narzędzia do ochrony danych i urządzeń - bez względu na platformę. Defender w wersji na iOS to przeprojektowana aplikacja "Ochrona punktu końcowego w usłudze Microsoft Defender", która w App Store dostępna była od dłuższego czasu. W odróżnieniu od aplikacji na Androida oraz komputery PC i Mac, nie znajdziemy tu tradycyjnego antywirusa. Defender na iPhone'a i iPada to przede wszystkim ochrona przed zagrożeniami online z blokowaniem linków, które mogą stworzyć zagrożenie. To także alerty zabezpieczeń, które wysyłane będą w momencie zagrożenia bezpieczeństwa. Aplikacja pomaga też w zarządzaniu wszystkimi połączonymi z Defenderem urządzeniami. Dzięki temu można sprawdzić stan zabezpieczeń, bez konieczności uruchamiania aplikacji na każdym z nich.

Microsoft Defender. Nowa aplikacja z rozwiązaniami dla bezpiecznego korzystania z internetu

Aplikacja Ochrona punktu końcowego w usłudze Microsoft Defender jest teraz aplikacją usługi Microsoft Defender. Teraz możesz używać usługi Microsoft Defender w swoim życiu osobistym, a nie tylko do pracy. Zaloguj się do aplikacji za pomocą osobistego konto Microsoft, aby otrzymywać funkcje ochrony przed osobami w usłudze Microsoft Defender. Możesz też nadal logować się przy użyciu konta służbowego i otrzymywać te same funkcje ochrony punktu końcowego w usłudze Microsoft Defender.

Aplikacja Microsoft Defender zapewnia ochronę przed złośliwym oprogramowaniem na urządzeniach z systemami Windows i macOS oraz ochronę internetową na urządzeniach z systemami Android i iOS. Na komputerach z systemem Windows ochrona internetowa i przed złośliwym oprogramowaniem jest zapewniana przez aplikację Zabezpieczenia Windows. Microsoft Defender w tej odsłonie oferuje nowe funkcje oraz uproszczony interfejs użytkownika.

Microsoft Defender oferuje:

Pulpit nawigacyjny

monitorowanie stanu zabezpieczeń online w jednym, scentralizowanym widoku

wyświetlanie urządzeń Twoich i Twojej rodziny w jednym miejscu

dodawanie i usuwanie urządzeń

Ochrona działająca na różnych urządzeniach

zapewnia ochronę przed złośliwym oprogramowaniem;3

stale skanuje w poszukiwaniu nowych i istniejących zagrożeń;

zapewnia kontrolę nad skanowanymi elementami przez umożliwienie określenia aplikacji i plików, które uważasz za bezpieczne.

Alerty zabezpieczeń i rekomendacje

alerty w czasie rzeczywistym dotyczące zmian w stanie zabezpieczeń

rekomendacje umożliwiające zwiększenie bezpieczeństwa danych i urządzeń

porady, które wzmocnią ogólne bezpieczeństwo

Microsoft Defender na Windowsa, Androida, macOS i iOS nie jest dostępny dla wszystkich. Z nowego narzędzia mogą skorzystać użytkownicy indywidualnych planów Microsoft 365 (Personal lub Family). W zależności od wybranego wariantu, Defender oferuje ochrona online dla 1 osoby na maksymalnie 5 urządzeniach jednocześnie, a w planie rodzinnym ochronę do 6 osób na maksymalnie 5 urządzeniach na osobę.

Microsoft 365 to również 1 TB (6 TB w wariancie Family), aplikacje Word, Excel i PowerPoint z dostępem offline i funkcjami premium, ochrona plików i zdjęć przed oprogramowaniem wymuszającym okup w usłudze OneDrive, program Outlook bez reklam do obsługi poczty e-mail, zaawansowana pomoc w pisaniu oraz funkcje sprawdzania pisowni i gramatyki aplikacji Redaktor Microsoft i całodzienne połączenia wideo w usłudze Microsoft Teams.