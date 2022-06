Po bardzo dużym, aczkolwiek rozłożonym na części Caves & Cliffs Update, wydawało się, że w tym momencie Mojang nieco przystopuje, ponieważ zapowiedzi nie sugerowały, by kolejna aktualizacja gry była aż tak przełomowa. Jedne osoby, które śledziły snapshoty wiedzą, że finalnie The Wild Update to wiele nowych mechanik, a także - bardzo ciekawych i użytecznych bloków. Czego mogą spodziewać się gracze, którzy uaktualnią grę do wersji 1.19?

Nowy biom - Mangrove Swamp

Biom bagienny był jedną z pewnych rzeczy, które wiedzieliśmy przed premierą. Niestety, nie ma na nim świetlików, które zostały usunięte na pewnym etapie. Wraz z nimi otrzymujemy nowy rodzaj drzewa - Mangrove Tree, wraz z wszystkimi blokami, które z można z niego pozyskać (kłody, liście, a także korzenie). Drewno uzyskane w ten sposób, ma wyjątkowy dla gry, czerwonawy odcień. Oprócz tego liście potraktowane mączką kostną wypuszczają sadzonki nowych drzew.

Nowy mob - Frog

Żaby występują w trzech odmianach - gorącej, umiarkowanej i zimnej. Rozmnaża się je za pomocą slime'owych kulek, jednak nie powstają w ten sposób małe żaby. Zamiast tego, blok wody, obok którego są, zamienia się w skrzek (Frog Spawn). Z niego po jakimś czasie wykluwają się kijanki, które można przenosić w wiaderku z wodą tak jak ryby. Jak się okazuje, żaby potrafią być użyteczne. Żywią się one bowiem małymi Magma Cube'ami, a zjadając je, zostawiają po sobie nowy blok, świecący blok - Frog Light. Do uzyskania są trzy kolory, w zależności od tego, jaka żaba wejdzie w interakcje z kostką magmy.

Nowy blok - Mud

Błoto będzie można odnaleźć w naturze w biomie bagiennym, ale też - craftować używając butelki wody na różnych blokach dirtu. Błoto można zmienić w glinę, jeżeli położy się je na bloku stalaktytu i podczepionym stalaktytem (taka kombinacja "wyciągnie wodę"). Błoto połączone z korzeniami Mangrove Tree da nam "Muded Roots". Połączone natomiast ze zbożem da na "Packed Mud". Z czerech takich bloków można uzyskać błotne cegły, które następnie można przerobić na półpłytki, schody etc.

Chestboat

Możliwość włożenia skrzynek do łodzi również była zapowiadana przed premierą. Ciekawy dodatek, ale moim zdaniem raczej nieprzydatny w dobie schulkerów, aczkolwiek - w wersji Java można są jedynym medium przechowywania przedmiotów możliwym do przesunięcia przez pistony, więc myślę, że osoby, które interesują się redstonem mogą mieć z tym nieco zabawy.

Nowy biom - Deep Dark

Zapowiadany jeszcze 1.17, Deep Dark w końcu trafił do Minecrafta. Biom znajduje się bardzo głęboko, na koordynacie Y-34. W nim pojawia się nowa struktura - Ancient City. Wraz z nim pojawiły się nowe bloki, takie jak Reinvorced Deepslate, który (niestety) po zniszczeniu nie wyrzuca niczego do zebrania. Oprócz tego mamy tam Sculk, Sculk Sensor i Sculk Vein - bloki zapowiadane od długiego czasu. Jest też Sculk Catalyst, który, jeżeli zabijemy moba w jego pobliżu, zamieni otaczające go bloki w Sculk. Sculk Shriekers natomiast, po usłyszeniu dźwięku nakłada na gracza pulsujący efekt statusowy - ciemność.

W starożytnych miastach w skrzyniach rozrzucone są fragmenty dysku 5 (konkretnie 9), który po złożeniu, możemy odtworzyć w Jukeboxie. Oprócz tego, chyba najbardziej przydatnym przedmiotem możliwym do znalezienia w Miastach jest Echo Shard, które możemy przerobić na tzw. "Recovery Compas", który będzie wskazywał miejsce, w którym ostatnio zginęliśmy. W grze pojawił się też nowy enchant, przydatny w Miastach - pozwala skradać się i czołgać z taką samą prędkością, jak normalne chodzenie.

W końcu, mamy też nowego Bossa - Wardena. Pojawia się, gdy wiele Skulk Shreków wykryje nasza obecność. Ma najwięcej życia ze wszystkich (!) mobów w grze. Ma 300 pkt życia i zadaje 30 pkt obrażeń, co oznacza, że dwa jego ataki powalą gracza w pełnej nederytowej zbroi, posiada zarówno ataki w zwarciu jak i dystansowe. Reaguje jedynie na dźwięk, więc dosyć łatwo go zmylić, a jeżeli nie znajdzie celu przez dłuższy czas - zakopie się z powrotem pod ziemię. Póki co - walka z nim nie jest opłacalna, ponieważ po śmierci zostawia tylko Skulk Catalyst.

Goat Horns

Od teraz, szarżująca na ciebie kozica może, przy uderzeniu w blok, zgubić poroże. W grze jest 8 dostępnych rogów, które po użyciu przez gracza, wydają nieco inne dźwięki.. cóż.. przekonacie się sami jakie :)

Mowy mob - Alley

Alley wygrała w głosowaniu fanów jakiś czas temu. W grze możemy te moby odnaleźć uwięzione w Woodland Mansion albo Pillager Tower. Alley zbiera przedmioty które gracz jej wskaże i wypuszcza je, jeżeli w okolicy aktywowany zostanie note block. Gracze już wykorzystali te mechanikę do stworzenia sortownika dla przedmiotów niestackowalnych.

Nowe zachowanie TNT

Teraz przedmioty takie jak rudy minerałów po zniszczeniu przez TN dają graczowi doświadczenie.

Naprawiono bugi - niektóre bardzo ikoniczne

Naprawiono wiele graficznych bugów, jak tekstura otwieranych drzwi, smelter, piston czy brewing station.

Tak prezentują się najważniejsze nowości, jakie możemy znaleźć w Minecraft 1.19 - The Wild Update. Moimi ulubionymi są póki co Frog Lights i Recovery Compass. Liczę na to, że starożytne miasta w przyszłości bardziej się rozbudują, by bardziej opłacało się je eksplorować bądź - walczyć z Wardenem.